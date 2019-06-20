Avrupa Konseyi heyeti İstanbul seçimleri öncesi YSK üyeleriyle görüşecek

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi Ankara ve İstanbul’da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri ile görüşecek.





Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre İngiliz Andrew Dawson’un başkanlığındaki heyet İstanbul’daki İl Seçim Kurulu üyeleri ile de yine seçim öncesi görüşmelerde bulunacak. Heyet, Ankara’da yabancı diplomatik temsilciler, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileriyle de bir araya gelecek.





Seçim günü oy verme ve sayma işlemleri sırasında sandıklarda inceleme yapacak olan heyet, 24 Haziran’da bir basın toplantısı düzenleyerek ilk izlenimlerini kamuoyu ile paylaşacak.





Seçimleri 9 Kongre üyesi ile birlikte 5 idari personel ve uzman izleyecek.





Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, mart ayı seçimlerinin ardından ve seçimin tekrarlanmasının ardından hükümeti ve eleştiren açıklamalar yapmıştı.