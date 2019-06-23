Samanyolu Haber /Gündem / Norveç vatandaşı Bingöl'de tutuklandı /23 Haziran 2019 08:55

Norveç vatandaşı Bingöl'de tutuklandı

Türkiye asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen, Bingöl'de MİT ile Emniyet'in operasyonu ile gözaltına alındı. Carlsen mahkeme tarafından tutuklandı.

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Bingöl'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Norveç'te PKK adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen Türkiye asıllı Roger Carlsen tutuklandı.

MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Norveç'te PKK adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen Türkiye asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen'in Bingöl'de olduğu bilgisi edindi.

Carlsen, 19 Haziran'da gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Carlsen 22 Haziran'da sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.
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