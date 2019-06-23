Norveç vatandaşı Bingöl'de tutuklandı

Bingöl'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Norveç'te PKK adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen Türkiye asıllı Roger Carlsen tutuklandı.





MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Norveç'te PKK adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen Türkiye asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen'in Bingöl'de olduğu bilgisi edindi.





Carlsen, 19 Haziran'da gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Carlsen 22 Haziran'da sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.