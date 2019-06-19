Seçmenin %60'ı YSK'nın iptal kararını adaletsiz buluyor

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre SODEV’in Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre CHP, HDP ve İYİ Partili seçmenlerin yüzde 90’dan fazlası, MHP seçmenlerinin yüzde 65.7’si YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal kararını adaletsiz buluyor.





Araştırmayla ilgili SODEV Genel Başkanı Ertan Aksoy, Taksim’de bulunan Point Oteli’nde bir sunum yaptı.





Türkiye genelinde gerçekleştirdiği anket çalışmasında hane halklarının yargı bağımsızlığına ve yargı kurumuna güvenini inceledi. Özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesi sonrası ve 23 Haziran seçimleri öncesinde gerçekleştirilen bu araştırma, seçmenlerin yargıya ilişkin algı ve düşünceleri ortaya koyması bakımından önemli veriler içeriyor.





KATILIMCILARIN YÜZDE 48.5’İ YARGI BAĞIMSIZ DEĞİL DİYOR





Katılımcıların yargı bağımsızlığı, yargıya güvenleri ve mahkemelerin tarafsızlığına ilişkin verdikleri cevaplara bakıldığında; her üç alanda da 5 üzerinden 3’ün altında skorlarla değerlendirme yaptığı görülüyor. Buna göre katılımcıların yüzde 48.5’i yargının bağımsız olmadığı görüşünde, yüzde 41.6’sı Türkiye’de yargıya güvenmediğini, yüzde 42.6’sı ise Türkiye’de mahkemelerin tarafsız olmadığını ifade etti.





AKP SEÇMENİNİN YARISI TÜRKİYE’DE YARGININ BAĞIMSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR





Buna göre AKP seçmenlerinin yüzde 26.2’si Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını, yüzde 16.1’i Yargıya güvenmediğini, yüzde 22.3’ü ise Türkiye’de mahkemelerin tarafsız olmadığını düşünüyor.





MHP’li seçmenlerde ise oranlar daha da yüksektir. Bunun yanı sıra bu konularda kararsız olan AKP seçmenlerinin oranı da yüzde 20’nin üzerindedir. Bu verilere göre AKP seçmenlerinin yalnızca yarısı (yüzde 50.6) Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu, yüzde 57.3’ünün mahkemelerin tarafsız olduğunu düşünüyor.





YSK’NIN İSTANBUL KARARINI ADALETSİZ BULAN SEÇMEN ORANI YÜZDE 60.5







YSK’nın İBB seçimlerini iptal etmesi sonrasında ankete katılanların yüzde 60.5’i bu kararın adaletsiz olduğunu düşünüyor. CHP, HDP ve İYİ Partili seçmenlerin yüzde 90’dan fazlasının, MHP’li seçmenlerin yüzde 65.7’sinin, AKP’li seçmenlerin bile yüzde 22.7’sinin kararını adil olmadığını düşünüyor. Bu veriler açıkça YSK kararının Türkiye genelinde adalete ilişkin tahribatı derinleştirdiği, dahası Türkiye’de seçim adaletine yönelik ağır bir güven aşınması oluşturduğunu gösteriyor.





SODEV araştırmasının sonuç kısmında şu ifadelere yer verdi:





“Bu sonuçlar yenilenen İstanbul seçimlerinin seçmenler nezdinde neden yalnızca bir yerel seçim değil, Türkiye’de adaleti ve adaleti güven duygusunu yeniden tesis etmek bakımından kendiliğinden bir eşik haline geldiğini göstermektedir. Adaletin yeniden tesisi sorunu, partisinden bağımsız olarak tüm seçmenleri etkileyen bir konu olmuştur. Yargı adaleti ve güvenine ilişkin yükselen kaygıların, tüm partilerden seçmenleri kesen ortak bir hissiyat olması ise bardağın dolu tarafıdır.”



