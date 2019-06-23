[İstanbul seçimini yapıyor] İşte ilk kareler...

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 6 Mayıs'ta Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatasını iptal etmesi ve seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine dair kararının akabinde İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden sandık başında.





Oy verme işlemi Türkiye saati ile 08:00 itibarıyla başladı. Sandıklar 17:00'de kapanacak.





İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen 31 bin 124 sandıkta oy kullanıyor. Seçmenler sabah erken saatlerden itibaren oy kullanacağı okullara akın etti. Seçime katılımın yüksek olduğu gözlenirken, bazı kadın seçmenlerin kucağında bebekleri ile oy kullanmaya gelmesi dikkati çekti.







İSTANBUL'DA YSK KARARI İLE YENİLENEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ'NDEN KARELER:













































8 BAŞLIKTA YSK KARARI İLE YENİLENEN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ





1) SEÇMENE TEK OY PUSULASI VERİLECEK





Yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.





2) YENİ SEÇİMDE SADECE OY VERME İŞLEMİ TEKRAR EDİLECEK





Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.





3) AYNI PARTİLER SEÇİME GİRİYOR





Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilan edilmesine gerek olmayacak. 31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.





Seçime gidecek adaylar şu şekilde:





Seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi dışında 17 bağımsız aday yarışacak.





Seçimde AKP'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak.





Yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak bağımsız adaylar ise şöyle:





"Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."





4) SANDIK KURULLARI YENİDEN TEŞKİL EDİLECEK





Sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek.





31 Mart 2019'da yapılan seçimde sandık kurullarına üye veren partiler, İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık kurullarına üye verebilecek.





İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen siyasi partilerin müşahit bulundurma hakları olacak.





5) SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENMEYECEK





31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.





23 Haziran 2019'da yapılacak seçimde kullanılacak sandık seçmen listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının 31 Mart seçimi ile aynı olması gerekecek.





31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un, "silah altında bulunan erler, askeri öğrenciler, cezaevindeki hükümlüler, kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar"ı içeren 7'inci ve 8'inci maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.





İstanbul ilinde yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik yapılamayacağından, YSK'nin ilgili kararı uyarınca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin de seçmen listelerindeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.





6) 18 YAŞINA GİRENLER OY KULLANAMAYACAK





Güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak listelerde hata sebebiyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek.





Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.





7) ASKERDEN GELENLER OY KULLANAMAYACAK





31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.





8) SEÇİM İŞLERİ İSTANBUL'DAN YÜRÜTÜLECEK





Bu seçimle ilgili iş ve işlemler, YSK tarafından değil seçimi yönetecek İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından uygulanacak.