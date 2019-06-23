Samanyolu Haber /Dünya / İran'a yeni müeyyideler geliyor /23 Haziran 2019 11:36

İran'a yeni müeyyideler geliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren İran'a yeni mali müeyyideler uygulayacak. Müeyyidelerin ayrıntıları ise açıklanmadı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'a pazartesiden itibaren ilave müeyyideler uygulanacağını kaydetti. 

İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını vurgulayan Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İran konusundaki planını "korkunç" diye nitelendirdi. 

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni müeyyideleri Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Trump, "İran'a pazartesiden itibaren ek müeyyideler uyguluyoruz. Müeyyedilerin İran konusunda başarıya ulaşacağı, İran'ın yeniden üretken ve müreffeh bir millet olacağı günü dört gözle bekliyorum. Ne kadar erken, o kadar iyi." ifadelerini kullandı. 

İRAN, AMERİKA'YA AİT İHA DÜŞÜRMÜŞTÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) 21 Haziran'da Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek şehri sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi insansız hava aracının (İHA) karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının, uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü iddia etmişti.

TRUMP MİSİLLEMEDEN SON ANDA VAZGEÇTİ

Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş, fakat Başkan Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.
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