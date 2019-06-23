Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul sandık başına gidiyor. Seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler /23 Haziran 2019 01:36

İstanbul sandık başına gidiyor. Seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Bugünkü seçimde 10 milyon 560 bin 963 kişinin oy kullanması beklenirken, 31 Mart’tan sonra yapılan güncelleme ile 68 bin 17 kişiye "oy kullanamaz" şerhi konuldu

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İstanbullular yeni büyükşehir belediye başkanını seçecek. 

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak.

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak.

İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak. 

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için de tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı. 

Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.

Böylelikle seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

Seçmenin dikkat etmesi gerekenler

YSK'nın yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptaline karar vermesi nedeniyle seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. 

Seçmenin oyunu nerede kullanacağı seçmen bilgi kağıtlarında yer alıyor. Ancak seçmenler bu kağıt olmadan da YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet aracılığıyla veya seçmen sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yeri ve sandık numarasını öğrenebilir ve oyunu kullanabilir.
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