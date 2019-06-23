Samanyolu Haber /Gündem / Oy kullanmaya gidiyoruz, döneceğiz /23 Haziran 2019 12:27

Oy kullanmaya gidiyoruz, döneceğiz

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) şaibeli bir kararla 6 Mayıs'ta iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi bugün yeniden yapılıyor. Tatile rastlayan seçime katılımın düşük olabileceği belirtiliyordu. Ancak seçmenler tatili yarıda kesip oy kullanmak için İstanbul'un yolunu tuttu.

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından şaibeli bir kararla 6 Mayıs'ta iptal edilmişti. 

BODRUM'DA SEÇİM TELAŞI

On binlerce kişi o karar doğrultusunda bugün yeniden yapılan seçimde oy kullanmak için tatil beldelerinden İstanbul'a geri döndü. 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan ya da çalışan binlerce kişi otobüslerle İstanbul'a uğurlandı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından tahsis edilen onlarca otobüs İstanbul’un yolunu tuttu.

Hem AKP hem de CHP, Bodrum'da tatil yapan ya da çalışanların İstanbul'da oy kullanabilmesi için ücretsiz otobüs tahsis etti.
 
OTOBÜSLER TÖRENLERLE UĞURLANIYOR

Uçakla, otomobil ve otobüslerle giden İstanbul seçmeninin sayısı yaklaşık 10 bine ulaştı. Öğlen saatlerinden başlayan otobüs uğurlamaları gece geç saatlere kadar sürdü.

Pek çok tatilci de cuma ve cumartesi gününden itibaren havayolu ile İstanbul'a dönmüştü. 

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından 37 otobüs hazırlanırken, AK Parti ilçe teşkilatı da 3 gündür otobüs, uçak ve özel araçlarla İstanbul seçmenini uğurluyor.


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