İstanbul Belediyesi Baskılara dayanamadı listeden çıkarttı

İBB, Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales’in adının 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘World Cities Expo İstanbul’ etkinliğinin davetli listesinden çıkarıldığını açıkladı.





İBB kararın Wales’in kendisine de iletildiğini belirtti.





İBB, küresel teknolojiye yön veren isimlerden biri olarak Jimmy Wales’i World Cities Expo İstanbul’a davet etmişti.

Türkiye, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia’ya erişimi 29 Nisan’da engellemişti. İlk aşamada idari tedbir, ardından mahkeme kararıyla uygulanan engelleme büyük tartışma yaratmıştı. Wales daha önce erişim engelinin etkinliğe katılımını engellemediğini ve İstanbul’u ziyaret etmeyi merakla beklediğini söylemişti.





Wikipedia’nın engellenme gerekçesi





Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına karşı itirazda bulunan Tanal, kesin olmayan gerekçelerle erişimin engellemesinin Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Kararın iptali ile ilgili Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunduk. Wikipedia’nın en yakın zamanda erişime açılmasını bekliyoruz. Bu karar binlerce ciltlik bir ansiklopedinin yalnızca bir sayfasındaki tek bir cümleden toplatılmasına benziyor. Bunun darbe döneminde kitapların yasaklanmasından ne farkı var? Vatandaşın Anayasa ve uluslararası sözleşmelerde korunan kendini geliştirme, bilime ve bilgiye ulaşma hakkı açıkça ihlal ediliyor. Bu yapılırken de ölçülülük ve orantılılık ilkesine riayet edilmeyerek, hakkın özü ortadan kaldırılıyor. Kanun maddelerine dayanarak Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle korunan temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıramazsınız, Anayasa ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler kanunlardan üstündür. Açıkça hukuka aykırı olan bu uygulamanın bizzat takipçiyim, gerekirse AİHM’e kadar gideceğim.”