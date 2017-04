Kapatılan Wikipedia kurucusundan mesaj var

Wikipedia'nın tüm dillerdeki sayfalarına Türkiye'de mahkeme kararıyla sabah 08.00'den itibaren erişim engeli getirildi. Sayfa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında Wikipedia'ya idari tedbir uygulandığını öğrenmek mümkün:



“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”





Wikipedia kurucusundan Türk halkına destek sözü





Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin ardından sitenin kurucusu Jimmy Wales, Twitter'dan Türk halkına destek sözü verdi.