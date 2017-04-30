Wikipedia'yı engelleten Berat'ın 'IŞİD petrolleri' bağlantısı mı?

Wikipedia'ya Türkiye'den erişim BTK tarafından sebep gösterilmeksizin engellendi.





Sol.org.tr'de yer alan iddiaya göre Wikipedia'ya uygulanan engellin sebebi kesin olarak bilinmezken, BTK tarafından Wikipedia'ya gönderilen mailde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile ilgili bağlantının kaldırılması isteniyor.





Söz konusu bağlantıda, Wikileaks'in Albayrak ile ilgili sızıntıları ve IŞİD bağlantısı iddiaları bulunuyor.





Konuyla ilgili sayfanın geçmişinde de, bu bağlantının silinmeye çalışıldığı, ancak sayfa editörlerinin bu girişimi engelleyerek, sayfayı korumaya aldıkları görülüyor.





BTK'nın Wikileaks vakfı ve Jimmy Wales ile görüşmek istediği, geri adım atılarak Berat Albayrak bağlantısının silinmesini istediği öne sürülüyor.





İşte BTK tarafından atılan Wikipedia'ya gönderilen o içerik kaldırma talebi:







