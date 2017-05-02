Kaygılı Türkler Yunanistan'a yerleşiyor

İngiltere'de yayınlanan The Times Gazetesi'nin, "Kaygılı Türkler Yunanistan'da yeni bir yaşam arıyor" başlıklı haberinde, çok sayıda Türk vatandaşının ve işadamının bu ülkeye yerleşebilmek için nabız yokladıklarını belirtiyor. Haberde önce, İstanbul'da yılbaşında düzenlenen ve 39 kişinin ölümüyle IŞİD saldırısının ardından Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın "güvenlik kaygıları ve büyüyen siyasi istikrarsızlık yüzünden" artan göçte Yunanistan'da yatırım yapmak isteyen çok sayıda Türk işadamından biri olduğu söyleniyor.











Haberde önce, İstanbul'da yılbaşında düzenlenen ve 39 kişinin ölümüyle IŞİD saldırısının ardından Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın "güvenlik kaygıları ve büyüyen siyasi istikrarsızlık yüzünden" artan göçte Yunanistan'da yatırım yapmak isteyen çok sayıda Türk işadamından biri olduğu söyleniyor.





Koçarslan'ın Reina'nın kapanmasından sonra yaz sezonu gelmeden Mikonos Adası'nda yeni bir mekân bulmaya çalıştığı belirtiliyor.





Önde gelen bir gazetenin ön sayfasında "Türkler Mikonos'a hücum ediyor!" başlıklı bir haberin yer aldığı söylenirken, Rodos, Girit ve Paros Araları'nda da Türk işletmeleri ve markalarında büyük bir artışın kaydedildiği söyleniyor.

Gazetenin iletişim kurduğu emlakçıların da 16 Nisan Anayasa Referandumu'nda "evet" çıkmasının ardından, Türkiye'den aldıkları telefonlarda artış yaşadıklarını söylediği aktarılıyor.





'Telefonum susmuyor'





Atina'daki emlak şirketi InterCasa'nın Müdürü Mina Bougonikolou "Geçen yılki başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye kaynaklı işlerde büyük bir artış oldu, ancak referandumun ardından yeni bir dalga geldi. Kaygıları büyük ve Avrupa'da bir ayakları olsun istiyorlar" diyor.

"Yunanlılar ve Türkler arasında yüzyıllardır süren husumet, son döneme dek böyle bir yatırımı her iki taraftaki birçok kişi için tatsız bir şey haline getiriyordu. Ekonomik krizin üzerinden neredeyse 10 yıl sonra Yunanistan'daki emlak fiyatları yüzde 50'ye dek düştü. Yerel halk da Türklerle iş yapmaya giderek artan oranda sıcak bakıyor" diyen gazeteye konuşan Atinalı emlakçı Constantinos Arsanoglou da "Kayda değer ölçüde yatırıma açığız. Telefonum susmuyor." diyor.





'B planı hazırlıyorlar'





Arsanoglu, 16 Nisan'dan bu yana olası Türk müşterilerden günde 50 telefon aldığını ve bunun oylamanın öncesine kıyasla beş katlık bir artış olduğunu vurguluyor.

İstanbul, İzmir ve Ankaralı müşterileri için internet sitesinin Türkçe versiyonunu da hazırlayan Arsanoglu "Türkler 'in birden Yunanistan'a taşınmaya karar vermesi gibi bir durum yok. Varlıklı, iyi eğitimli yüzde 1'lik bir kesim işler orada kötüleşirse diye bir B planı hazırlıyor. Darbe girişimi, Türkiye'nin elitleri için bir kaynama noktası oldu. Şimdi de referandum, mali ve siyasi belirsizliği daha da arttırdı" diyor.





Times, Yunanistan'ın 250 bin Euro'dan fazla yatırım yapanlara beş yıllık oturum hakkı verdiğini söylüyor ve bunun sonucu olarak 'varlıklı Türk ailelerinin ailelerinin çocuklarının geleceğini garanti altına almak için hevesle emlak satın aldıklarını" belirtiyor.





Altın Vize Programı





Mina Bougonikolou "Geçenlerde yaşlı bir profesyonel Türk çift beni aradı. Burada bir daire bulmak istiyorlardı. Diğer olası alıcılar gibi, neden bunu yapmak istediklerini açıkça söylemediler. Açıkça 'kaygılıyız' ve hatta 'korkuyoruz' demediler ama ailelerinin geleceğini garanti altına almak için adım attıkları çok netti" diyor.

Gazete 2013'te çok ihtiyaç duyulan yabancı yatırım çekmek için başlatılan Altın Vize programının zengin Çinli, Mısırlı, Lübnanlı ve Rusları hedeflediğini yazıyor.

O zamandan bu yana sadece 49 Türk vatandaşına bu vizenin verildiği vurgulanırken, referandumun ardından, Türk vatandaşlarına ait yüzlerce başvurunun değerlendirilmeye başlandığı söyleniyor.