Samanyolu Haber /Gündem / AKP yine karışacak... Yasaklanan sitenin kurucusunu Türkiye'ye davet ettiler /01 Mayıs 2017 20:11

AKP yine karışacak... Yasaklanan sitenin kurucusunu Türkiye'ye davet ettiler

Türkiye, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'ya erişimi 29 Nisan'da engellemişti. Erişim engellemesi sürüyor.

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 Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Wales,  yaptığı açıklamada, "İstanbul en sevdiğim şehirlerden biri" dedi.


Türkiye'den dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'ya erişim 29 Nisan'da durdurulmuştu. İlk aşamada idari tedbir, ardından mahkeme kararıyla uygulanan engelleme büyük tartışma yaratmıştı.

Ankara, "Türkiye'yi terörle aynı düzlemde ve terör işbirlikçisi göstermeye çalışan tavrı nedeniyle" Wikipedia'ya uyarılar yapıldığı halde siteden cevap alınamadığını vurgulamıştı.

Erişim engellemesinin ardından Türk halkına, "Her zaman yanınızda olacağım" mesajı veren Wikipedia kurucularından Jimmy Wales ise bugünlerde valizini toplamaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehirler konusunda dünyada öncü kurum, kuruluş ve ülkelerin katılımıyla 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan "World Cities Expo İstanbul" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Küresel teknolojiye yön veren isimlerden biri olarak Jimmy Wales de World Cities Expo İstanbul'a katılacak.

Wales, erişim engellemesi nedeniyle ziyaretini iptal etmedi. Wales, "Ziyareti merakla bekliyorum. İstanbul en sevdiğim şehirlerden biri" dedi.
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