TSK: Toplantı yapan IŞİD yöneticilerini jetlerle vurduk, 18'i öldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış bulunan El Bab'ta aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu DEAŞ'lı teröristlerin toplantı halinde olduğu istihbaratının alınması üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile 22-23 Aralık 2016 gecesi hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada toplantı yapılan karargâh binasının imha edilerek 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri vurgulandı.





Söz konusu harekâtı müteakip DEAŞ'lı teröristlerin emir seviyesinde büyük kayıplar verdiği, çok sayıda ölü ve yaralıları olduğu” yönündeki bilgilerin teröristler arasındaki görüşmelere de yansıdığının tespit edildiği kaydedildi.





Açıklamada "TSK tarafından Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde devam eden olumsuz hava koşullarına rağmen, Özgür Suriye Ordusunun havadan ve karadan desteklenmesine devam edilmektedir" denildi.







