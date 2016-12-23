Samanyolu Haber /Gündem / Türk askerini Suriye'de yakarak infaz eden IŞİD'le ilgili çarpıcı gerçekler! /23 Aralık 2016 01:08

Türk askerini Suriye'de yakarak infaz eden IŞİD'le ilgili çarpıcı gerçekler!

IŞİD'in Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk dahil İstanbul'daki 96 sanıklı ana davada tek tutuklu bulunmuyor. Dahası Bayancuk'a operasyon yapan polisler 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası tutuklanıp cezaevine gönderildi. AKP medyası ise Türk askerinin katillerini manşetten yaptığı haberlerle savundu.

Tahşiye operasyonunda tutuklanan Halis Bayancuk'tan IŞİD'e tam destek

Türk askerini Suriye'de yakarak infaz eden IŞİD'i kim koruyor?

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasına yönelik şu ana kadar en ciddi operasyon ocak 2014'te Van merkezli yapıldı.

Dönemin Van terörle mücadele şube müdürü Serdar Bayraktutan ve ekibi örgütün Türkiye sorumlusu olarak bilinen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk dahil çok önemli isimleri gözaltına alıp yargı önüne çıkardı. Ancak kısa süre sonra Bayancuk ve diğer IŞİD'liler serbest kaldı Van Terörle Mücadele Şube Müdürü Serdar Bayraktutan ve ekibi tutuklanıp cezaevine kondu.

IŞİD'in Türkiye'de art arda yaptığı saldırılar sonrası Bayancuk bir kez daha gözaltına alındı.

Ama gözaltı fotoğrafı IŞİD'in bir numarasının özel bir koruma altında olduğunun ispatıydı.

Ebu Hanzala elini kolunu sallayarak sağlık kontrolüne götürüldü.

Kamuoyu baskısıyla açılan İstanbul merkezli 96 sanıklı ana davada ise yine ilginç gelişmeler yaşandı. 

Her duruşmada sanıklar üçer beşer tahliye oldu. 

Son olarak Mart ayındaki 4. duruşmada Ebu Hanzala dahil son 7 tutuklu sanık da serbest kaldı.

Dahası IŞİD'in Türkiye'deki 1 numarası AKP Medyası'ndan manşetlere taşındı, mağdur olduğu anlatıldı.

IŞİD'in 1 numarası da onu himaye edenler gibi Cemaat'i suçladı. İşte Star'ın o haberi:





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