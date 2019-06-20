Samanyolu Haber /Gündem / İran Devrim Muhafızları: Hava sahamızı ihlal eden bir ABD insansız hava aracını düşürdük /20 Haziran 2019 09:50

İran Devrim Muhafızları: Hava sahamızı ihlal eden bir ABD insansız hava aracını düşürdük

ABD İran hava sahasında bir araçları olmadığını iddia etti

SHABER3.COM

Washington ile Tahran arasındaki gerilim tırmanırken İran Devrim Muhafızları, bir ABD insansız hava aracını(İHA) düşürdüğünü açıkladı. ABD konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Devrim Muhafızları'ndan yaplan açıklamaya göre İHA, İran hava sahasını ihlal ettikten sonra vuruldu. ABD ordusuna ait Hürmüzgan eyaleti üzerinden İran'a giriş yaptığı belirtildi. 

 
İran devlet ajansı IRNA'nın aktardığına göre İHA bir 'RQ-4 Global Hawk' olarak tanımlandı.

ABD Merkezi Komutası (CENTCOM) sözcülerinden Bill Urban, konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, AP'ye verdiği demeçte sadece "İran hava sahası üzerinde bir İHA yoktu dedi. 

ABD ile İran gerilimi geçen hafta yapılan açıklamalardan sonra tekrar tırmanmaya başladı. ABD Umman Körfezi'nde 2 petrol tankerine yapılan 'saldırı'dan İran'ı sorumlu tutmuş, ardından İran kısa süre içinde nükleer anlaşmada belirlenen uranyum limitini aşacaklarını açıklamıştı.

ABD, İran ile arasında haftalardır süren gerilimin tekrar tırmanmasının ardından Orta Doğu'ya bin asker daha gönderme kararı almıştı.
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