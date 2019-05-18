İmamoğlu'na büyük ilgi: Bir anda mitinge dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Akşemsettin Camii Konferans Salonu'nda açtıktan sonra Atatürk Mahallesi'ndeki İkitelli Cemevi'ne geçti.





Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki İkitelli Cemevi'ni ziyaret eden İmamoğlu, buradaki vatandaşlardan destek istedi.





İmamoğlu, şunları kaydetti:





"Sizden isteğimiz bu. 16 milyonun hakkı yenmiştir. Ne yazık ki İstanbul'da yaşayan herkesin hayali gasbedilmiştir. Ama biz yine bu şehre, güneş gibi doğacağız. Herkese güler yüzümüzü, sıcaklığımızı hissettireceğiz. Bunu yaparken siz değerli canların bize destek olmasını istiyoruz. Her anınızda komşularınızla çevrenizdekilerle muhabbeti, ilgiyi, kucaklaşmayı esirgemeyin. Günün sonunda sevgi kazanacak, herkese müjde verin ki her şey çok güzel olacak."





İkitelli Cemevi'nden ayrılan İmamoğlu, seçim otobüsüyle Eyüpsultan'da Göktürk Mahallesi'ne geçti. İmamoğlu, burada da vatandaşlara seslendi.





İkitelli Cemevi'nden ayrılan İmamoğlu buradan Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'ne geçti. İmamoğlu burada da vatandaşların yoğun bir ilgisiyle karşılandı.





Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Bu şehrin çocukları, gençleri, kadınları için çok güzel şeyler yapacağız. Bu gece Göktürk'te bir anda meydanı doldurup buluşmamızı mitinge dönüştüren ve bize coşkuyla katılan vatandaşlarımıza gönül dolusu teşekkürler. Her şey çok güzel olacak" dedi.