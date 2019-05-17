Notre Dame yangını sonrası beklenen olmadı

Paris Başpiskoposu Notre Dame Katedrali'nin yeniden inşası için söz verilen bağışın çok azının teslim edildiğini söyledi.





Şu ana dek taahhüt edilen 1 milyar euro’dan (yaklaşık 7 milyar TL ) sadece 13,5 milyon euro’nun (yaklaşık 92 milyon TL) ödendiğini söyleyen Michel Aupetit açıklamasını şöyle sürdürdü:





“Sözü edilen 1 milyar euro hiçbir vakfın ya da otoritenin garantisi altında değil.”





Açıklamasında taahhütlerden şüphe duymadığını vurgularken “bununla birlikte yapılan bağışların da çoğu yerine getirilmedi” dedi.





Başpiskopos’un açıklaması, katedral için yeterli paranın toplandığını söyleyerek bağış toplamayı durduran Fransız vakfın iddialarına cevap niteliğinde.





Paris’in kalbinde bulunan Gotik katedral 15 Nisan 2019 yangınında ağır zarar görmüştü. Geçen hafta hükümet destekli Patrimoine Vakfı artık katedral için bağış toplamayacağını duyurdu.





Vakıf, Notre Dame için para toplamak üzere resmi olarak görevlendirilen 4 kurumdan biriydi.





Vakfın başkanı Guillaume Poitrinal “kasamız doldu” diyerek grubun neredeyse 900 milyon euro (yaklaşık 6,1 milyar TL) topladığını duyurarak bağış yapmak isteyenleri diğer kiliselere yönlendirdi.





Ancak Başpiskopos Aupetit bu açıklamaya itiraz etti ve restorasyon maliyetinin hala belirsiz olduğuna dikkat çekti.





“İhtiyacımız olan bütçe hala bilinmiyor” açıklamasına ek olarak Fransa ve diğer ülkelerden -özellikle ABD’den- yapılan toplam 43 bin bireysel bağışla 9,5 milyon euro (yaklaşık 64,3 milyon TL) ve büyük bağışçılardan da ayrıca 4 milyon euro (27 milyon TL) toplandığını belirtti.





“İhtiyacımız hayli büyük” diyen başpiskopos “Yardım toplamaya devam ediyoruz” diye konuştu.





Total ve L’Oreal gibi Fransız şirketlerin her biri yüz milyon euro (yaklaşık 700 milyon TL) bağış sözü vermişken LVMH Grubu, Kering ve L’Oreal’in sahibi milyarder aileler toplamda 500 milyon euro (yaklaşık 3,4 milyar TL) bağışlamayı taahhüt etmişti.





“Geri çekilebileceklerine inanmıyorum” diyen Poitrinal, Liberation gazetesine yaptığı açıklamada bağış sözü veren üst düzey isimlerin bağış sözlerini yerine getireceklerine inandığını söyledi.





Temkinli olmak gerekliliğine dikkat çeken Fransız Kültür Bakanı Franck Riester ise “yeterinden fazla para topladığımızı düşünmek için henüz çok erken” dedi.





(independentturkish.com)



