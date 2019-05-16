"Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na CHP adayı diye seslenin talimatı verdi"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Ekrem İmamoğlu olarak değil ‘CHP adayı' diye seslenin’ talimatı vermesi, medyanın bu talimata hemen uyması da İmamoğlu'nun isminin İstanbul'da ne kadar öne çıktığını gösteriyor" iddiasını ileri sürdü.

Zeyrek, "En zayıf halka gençler" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:





CHP ve Ekrem İmamoğlu, sahada hala avantajlı. Belki de son 17 yıldır ilk kez CHP'nin adayı gündem belirliyor ve AK Parti arkasından gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin su, taşıma ücreti gibi konularda vaatlerini hayata geçirmesi, İmamoğlu'nun artı hanesine yazıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Ekrem İmamoğlu olarak değil ‘CHP adayı' diye seslenin” talimatı vermesi, medyanın bu talimata hemen uyması da İmamoğlu'nun isminin İstanbul'da ne kadar öne çıktığını gösteriyor.

Diğer taraftan, CHP propaganda stratejileri kadar seçmeni sandığa götürebilme, sandığın ve sayımın güvenliğini sağlama gibi konularda da geçmişte görülmemiş kadar motive olmuş.

Bu alandaki operasyonu yürüten Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran'da hem seçmenleri sandığa götürme, hem sayım ve birleştirme sonuçlarını kısa sürede bir merkezde toplama konusunda güvence veriyor.

Kaftancıoğlu, AK Parti'ye de “Ne yaparlarsa yapsınlar, kaybetmeyi öğrenecekler” mesajı veriyor.