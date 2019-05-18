Samanyolu Haber /Gündem / Oruçlarını 30 dakika önce açtılar: İşte o ilçe /18 Mayıs 2019 00:09

Oruçlarını 30 dakika önce açtılar: İşte o ilçe

Ordu'nun Altınordu ilçesi'nde bir camiden dün akşam iftar saatine 10 dakika varken ezan sesi yükseldi. Erken okunan ezanla bir çok kişi orucunu açtı. İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney, sistemin açık olmasından dolayı bir kaza olduğunu dile getirdi. Sinop'un Gerze İlçesinde de dün akşam aynı şekilde 'erken oruç açma kazası' yaşandı.

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Altınordu’nun Karşıyaka Mahallesinde bulunan Ensar Cami’nden dün akşam iftara 10 dakika kala ezan okunmaya başlandı. Ancak ezan daha sonra yarıda kesildi. Ezan sesini duyan bir çok kişi oruçlarını açıp yemek yedikleri sırada ikinci kez ezan okundu. Şaşkına dönen vatandaşlar ilçe müftülüğüne arayarak olan biteni anlamaya ve oruçlarının akibetini sormaya başladı.

MÜFTÜLÜK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ordu İl Müftülüğü, ezanın neden ve kim tarafından erken okunduğunun tespit edilmesi için soruşturma başlattı. İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney yaptığı açıklamada, iftar saatinden önce birinin cami sistemine girip ezanı okuduğunu dile getirerek, “İlçe de ezanlar merkezi sistemle Ulu Cami’den okunuyor. Ancak Ensar Cami’sinde telsiz sistemine bir kişi giriyor ve ezan okuyor. ‘Eşhedü Enla İlahe İllallah’ derken görevli arkadaşlar yetişiyor ve sistemi kapatıyor. Yani bir sistem kazası olmuş. Oruçlarını bozan vatandaşlarımızda endişe etmesinler. Kasıt olmadığı için 1 gün kaza orucu tutmak zorundalar. Kefaret orucuna gerek yok” diye konuştu.

GERZE 30 DAKİKA ERKEN İFTAR YAPTI

İsmail Akduman imzasıyla Sözcü'de yayınlanan habere göre; Sinop’un Gerze ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. Dün akşam iftara 30 dakika kala okunan ezanla bir çok kişi orucunu açtı. Gerze İlçe Müftüsü Bayram Karar, erken okunan ezanın müftülükle alakası olmadığını dile getirerek, “Muhtemelen belediye hoparlör telsiz sistemiyle yayın yaptığı için zannediyoruz başka bir yerin frekansı karıştı ve başka yerin ezanını çekmiş oldu” diye konuştu.
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