Ekrem İmamoğlu Aleyhine ifade verilmesini isteyen bakanlar kim?

İmamoğlu, eski CHP milletvekili merhum Mevlüt Aslanoğlu'nu, ölümünün 5'nci yıl dönümünde mezarı başında ziyaret etti. Aslanoğlu Ailesi'ne taziyelerini ileten İmamoğlu, mezarlık çıkışında gazetecilerin, bir tutuklunun, kendisi ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu terör örgütüyle irtibatlandırması yönünde ifade vermeye zorlanması yönündeki sorularını yanıtladı.





İmamoğlu, bu soruya, ''Bir yerel gazeteci, tutuklu olan bir kişinin ziyaretine üçüncü şahıs olarak yerel gazeteci nasıl gidebilmiştir. Herhangi birimiz böyle bir ziyareti yapabilir mi? Nasıl gidebilmiştir, kim izin vermiştir? Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, 'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir? Bunları cevaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş. Hem Adalet Bakanı'nı hem de Türkiye'yi yöneten tüm iradenin bu hususa cevap verme zorunluluğu vardır. Elbette canımızı çok sıkmıştır. Böyle acz içerisinde, bahaneler üreterek, insanları karalayarak, insanları yargı süreciyle suçlayarak bir şey elde etme çabası… Yazıklar olsun diyeceğim başka bir şey diyemiyorum ama hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı belirtmek isterim" yanıtını verdi.









İmamoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:





"Seslendiğim bakanı ben biliyorum. Hatta dolaylı ikinci bakanı da biliyorum aldığım bilgiler doğrultusunda. Dolayısıyla bir değil, belki birkaç bakan var bu işin içinde. Elbette buradan sesleniyorum. Hangi yetkiyle, dünya görüşüyle ve ahlakla böyle bir girişimde bulunmuştur. Elbette bunu yargıda, hukukta bir suçu var. O suç ne ise, onunla ilgili de suç duyurusunda bulunacağımı buradan beyan ediyorum. Şu anda bile geçmiş dönem belediye başkanlığı yaptığım yere müfettiş yollayıp, ifadelerimizin alındığı bir sürü hususta 2019'dan geriye doğru bir sürü soruşturmalar yapmak, bir şey aramak. 5 yıl belediye başkanlığı yapmış bir insanım. Allah'a şükür, hakkında tek bir mahkeme açılmamış bir insanım. Tertemiz bir insanı, elbet bazı hatalarımız olabilir, lekeleme çabası. Çok yazık. Acz içindeler. Üzülüyorum. Aczin birkaç modelini yaşıyoruz. Dün birisi kalkıyor memleketten, doğduğu yerden bahsediyor. Hesap diyor. Başka hesaplar bulmaya çalışıyor. Milletimiz artık gülüyor bu insanlara. Ama gülmekle kalmayacak, yargı huzurunda mutlaka hesap verecekler. İster adı bakan olsun, ister bir başkası olsun.