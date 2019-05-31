İhracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 3,2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı nisan ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat nisan ayında 2018 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15,1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.







Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi.





MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİ HARİÇ TUTULDUĞUNDA İHRACAT AZALDI





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,8, ithalat yüzde 2,4 azaldı.





Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,5 arttı, ithalat yüzde 17,9 azaldı.





İHRACATTA İLK SIRADA ALMANYA VAR





Almanya'ya yapılan ihracat nisanda 1 milyar 243 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 819 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 777 milyon dolar ile İtalya ve 754 milyon dolar ile Irak takip etti.





Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Nisan ayında 1 milyar 861 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 458 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 454 milyon dolar ile Almanya ve 925 milyon dolar ile ABD takip etti.





YÜKSEK TEKNOLOJİNİN ESAMİSİ OKUNMADI





Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 75,5.





