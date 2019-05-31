Samanyolu Haber /Dünya / Filipinler 5 yıldır kriz olan 'Kanada çöpü'nü geri gönderdi /31 Mayıs 2019 13:35

Filipinler 5 yıldır kriz olan 'Kanada çöpü'nü geri gönderdi

Filipinler, Kanada'nın 2014'te "geri dönüşümlü plastik" adı altında Manila Limanı'na gönderdiği, 5 yıldır 2 ülke arasında krize neden olan 69 konteyner çöpü bir gemiyle geri gönderdi.

SHABER3.COM

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay Kanada'nın tavrını değiştirmemesi halinde "denize açılıp çöpü Kanada'ya dökeceği" tehdidinde bulunmuştu.

Kanada, bu tehdidin ardından çöpün tüm nakliye masraflarını karşılamayı kabul etti.

Manila'nın kuzeyindeki Subic Körfezi'nde ayrılan yaklaşık 1500 ton çöp yüklü geminin Haziran ayında Vancouver'a ulaşması bekleniyor. Çöpler, burada atıklardan yakıt üretilen bir tesiste işlenecek.

Kanada Çevre Bakanlığı'nın meclis işlerinden sorumlu yetkilisi Sean Fraser BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu adım, Kanada menşeli çöple ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizin göstergesi" dedi.

Fraser, "Filipinler'in çöp meselesini ciddi bir öncelik olarak gördüğünü vurgulamasından sonra Kanada'nın süreci hızlandırdığını' söyledi.

Gelişmiş ülkeler, yıllardır çöplerini gelişmekte olan ülkelere gönderiyor.

Asya'da yabancı çöpe yasak

Ancak geçen yıl başta Çin olmak üzere bazı Asya ülkelerinin "yabancı çöp" ithalatını yasaklaması nedeniyle zengin ülkeler için çöpler büyük bir sorun haline gelmeye başladı ve sevkiyat ithalatın hâlâ serbest olduğu ülkelere kaydı.

Güney Asya ülkeleri, çöplerin bir kısmının yasa dışı olarak ithal edildiğini söylüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Filipinler 5 yıldır kriz olan 'Kanada çöpü'nü geri... Sonraki Haber >>

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:14:32