HDP'li Buldan: CHP'ye eli gitmeyen 200 bin seçmenimizi sandığa götüreceğiz

31 Mart'ta "CHP'ye oy vermeyi sindiremeyen" 200 bin seçmenlerini sandığa taşıyacaklarını belirten Buldan, "Hakkında şüphe ve soru işareti olmaması gereken en net parti HDP'dir" dedi.

Buldan, önümüzdeki hafta HDP olarak İstanbul'da eş başkanlar dahil sahada çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.

HDP Eş Genel Başkanı partisinin salı günkü grup toplantısında, İmamoğlu'nun seçimi "250 bin farkla alacağını" söylemiş, bu açıklama kimi çevrelerde "ikna edici" bulunmamıştı.

Buldan'ın, son günlerde merak edilen bazı konularla ilgili olarak gazetecilerin sorularına verdiği bazı yanıtlar şöyle:

-İstanbul seçimine gelirsek, salı günkü grup toplantısında net mesajlar verdiniz ama yine de "Acaba HDP'liler bu süreçten döner mi?" denerek bazı şüpheler dile getiriliyor...Bunlara yanıtınız nedir?





-Niye şüphe var? Bu kadar açık mesaj veren bir partiyiz, bu hafta itibariyle artık sahaya da iniyoruz İstanbul'da. Ben de, Sezai (Temelli) Başkan da, milletvekillerimiz, il örgütümüz bir bütün olarak, bir kampanya süreci başlatıyoruz biz de 23 Haziran'a kadar.





Bizim burada açık ve net tavrımız var: AKP'ye kaybettirmek ve demokrasi güçlerinin kazanması. O yüzden HDP'nin tavrı nettir İstanbul açısından, kafalarda herhangi bir şüphe ve soru işareti olmaması gereken en net parti HDP'dir bu dönem açısından.





-İstanbul seçimlerinde Kürtlerin tavrı kritik önemde görülüyor. Bölgeden binlerce kişinin seçimler için İstanbul'a götürüldüğü belirtiliyor...Bu konuda ne dersiniz?







-Benim aldığım duyum şu; AKP'nin kendi tabanında da 31 Mart'ta AKP'ye oy vermeyen Kürtler var örneğin. Biraz onları motive etmek bence, sandığa götürmek için bir şey başlatmışlar diye duydum. Yani bizim tabanımızda 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen 200 bine yakın seçmenimiz var. Şimdi biz o seçmenimizi de sandığa götürmek üzerinden bir çalışma başlatıyoruz. Var olan ya da oy kullanan seçmen, artı oy kullanmayan 200 bin seçmen.





"CHP'yi sindiremeyenler, 'Bu sefer oy vereceğiz' diyor"





-Sandığa gitmeme nedenleri ne sizce? Sandığa götürmek için ne yapacaksınız?





-Cuma günü bir toplantı yapacağız. Bir yol haritası, bir çalışma yöntemi çıkaracağız ortaya. Halk buluşmaları, ev ev ziyaretler... Kimlerin sandığa gitmediği, kimlerin oy kullanmadığı... İstanbul il örgütümüzün elinde var böyle bir liste.





Çeşitli sebepleri var tabii sandığa gitmeyenlerin. CHP'ye oy vermek istemeyen seçmenimiz var, bunu içine sindiremeyen seçmenimiz var, bunu saklayamayız. Gerçi şunu da duyuyoruz, "Bir mağduriyet oldu. Tamam biz vermemiştik 31 Mart'ta ama bu seçimde gidip vereceğiz" diyen kesim çok fazla. Bizim seçmenimiz açısından da söylüyorum. Çok tanık oldum çünkü. Ama birçok neden olabilir tabii. Birinci ve en önemli neden CHP'ye oy vermeme.





Her şeye rağmen seçmenimize söylüyoruz, biz demokrasi güçlerinin desteklediği adaya oy veriyoruz, biz demokrasi ittifakı gerçekleştirdik çünkü bu dönem açısından. O nedenle bizim açımızdan önemli olan siyasi parti ya da aday değil, demokratik güç birliği.





-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da parti yönetimiyle temasınız olacak mı?





-Yok. İstanbul il örgütlerimiz sadece seçimle ilgili kısmi görüşmeler yapıyor.