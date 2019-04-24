Samanyolu Haber /Ekonomi / "İhale üçüzleri" zorda /24 Nisan 2019 12:51

"İhale üçüzleri" zorda

Arnavutluk'ta Vlora şehri havalimanı için 2018 yılında düzenlenen ihaleyi kazanan Cengiz, Kolin ve Kalyon şirketleri kredi bulamayınca masadan kalktı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde aldıkları toplam 55 milyar dolarlık ihale ile dünyada ilk 10 müteahhit arasına giren ve "ihale üçüzleri" diye bilinen Cengiz, Kolin ve Kalyon şirketleri, Arnavutluk’ta Vlora Havalimanı projesinden çekildi.

ARNAVUTLUK'TA HAVLU ATTILAR

Vlora şehri havalimanı için 2018 yılında masaya oturan Cengiz, Kolin ve Kalyon şirketleri kazandığı ihaleden çekilme kararı aldı.

Kalyon İnşaat Yönetimi Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu (sol başta), Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz (soldan 3'üncü) ve Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu (sağ başta) Arnavutluk'ta geçen sene kazandıkları havalimanı ihalesinden çekildi. 

KREDİ BULAMAYINCA ÇEKİLDİLER

Konuya yakın bir kaynak, ihale için kredi bulamadığı için üç şirketin masadan kalktığını iddia etti. 

Arnavutluk medyasında yer alan haberlere göre Altyapı ve Enerji Bakanlığı yakın bir dönemde tekrar ihaleye çıkacak. 

PROJE MALİYETİ 100 MİLYON EURO 

3’lü konsorsiyum, Vlora Havalimanı’nı 20 yıl süreyle yap-işlet-devret modeli ile inşa edecekti. Arnavutluk hükümeti ise yılda 5 milyon olan turist sayısını bu projeyle 5 yılda 10 milyona çıkarmayı hedefliyordu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, havalimanının 100 milyon euro’a mâl olacağını ve 2020’de devreye gireceğini açıklamıştı. 

YENİ HAVALİMANI'NIN İŞLETECEKLER

Kolin, Cengiz, Kalyon, Limak ve Mapa konsorsiyumu İstanbul Yeni Havalimanı ihalesini de kazanmıştı. Kolin 2019 yılı ocak ayında yüzde 20 payını Kalyon'a satmıştı. 

Kalan 4 firma, İstanbul Yeni Havalimanı'nı senelik 100 milyon yolcu garantisi ile 25  yıl boyunca işletecek.

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