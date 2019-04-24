Seçim vaadi çıktı! Ziraat Bankası projeden vazgeçti...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) önceki başkanı Yıldırım Demirören tarafından, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın himayelerinde gerçekleşecek asrın futbol adımı” diye duyurulan Süper Lig kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin proje ‘sözde’ kaldı.





TFF ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasındaki protokolle, kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin proje aralık ayının son haftası açıklanmış, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde ‘tarihi’ bir toplantı düzenlenmiş, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Süper Lig kulüp başkanları ile kulüplerin mali sorumlularına projeyi anlatmıştı.





KULÜPLERE 31 OCAK'A KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ





Ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda, kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir gider bilançolarını hazırlamaları için süre verilmişti.





Ne var ki, bu projenin içinin boş olduğu ortaya çıkınca hiçbir kulüp, borç yapılandırması için TFF-Ziraat Bankası’na evrak teslim etmedi.





Ayrıca, 31 Mart yerel seçimleri öncesi, “Çok düşük faizli kredi ile Türk futbolu kurtuluyor” mesajları da Türk bankacılık kurallarına takılırken, Ziraat Bankası’nın, güncel faizlerle borç verebileceği, onun dışında asıl görevi Türk tarım ve hayvancılığını desteklemek olan bankanın TFF’ye ayrıcalık yapmasının mümkün olmadığı ortaya çıktı.





CEVAP BİLE VERMEDİLER





TFF ile Ziraat Bankası ortaklığının getirdiği ‘sözde’ tarihi projenin sadece kulüplerin AŞ’leri borçlarını kapsaması, teminat krizi nedeniyle derneklere ilişkin borçların yapılandırılmasına dair bir maddenin bulunmaması da 18 Süper Lig kulübünü tereddütte bıraktı.





Aralarında Sivasspor’un olduğu bazı kulüpler, bu yapılandırmaya katılmayacaklarını bildirirlerken, birçok kulüp de TFF ve Ziraat Bankası’nın oluşturduğu konsorsiyuma cevap bile vermedi.













80 MİLYON NEREDE?





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TFF, Ziraat Bankası üzerinden kulüplere uygun kredi sözünü tutamazken, yayıncı şirket Beinsports’a (Digiturk döneminden kalan dava) kaybedilen davadan doğan 80 milyon dolarlık tazminatın hangi kaynaklardan kapatılacağı henüz belli olmadı.





Yıldırım Demirören döneminde, ek yayın paketinin gözardı edilmesi nedeniyle TFF zarara uğramıştı. Yeni başkan Hüsnü Güreli de söz konusu kurum ile orta noktayı bulamayınca neredeyse 1 doların hesabını yapan kulüpler 80 milyon dolardan oldu!





İÇİ DOLDURULAMADI!





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak’ın adını kullanıp, “Türk futbolunu kurtaracak proje” duyurusu yapan TFF, geçen süre içinde borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin bu çalışmanın içini dolduramadı. Başkanlığı sırasında Yıldırım Demirören, sonrasında ise ekonomist Hüsnü Güreli’nin, kulüpleri ve kamuoyunu ikna edecek bir adım atamaması, futbol dünyasında, “Bu nasıl yöneticilik” yorumlarına sebep oldu.





Özellikle kulüplerin beklediği “çok uzun vadeli, düşük faizli kredi” beklentisi Ziraat Bankası ve konsorsiyuma katılacak diğer bankalarca ‘mantıklı’ bulunmadı.





Ayrıca projenin, taslak yaptırımlarının ‘zaten uyulması gereken’ UEFA FFP ile benzeşmesi, “Zaten Avrupa kupalarına katılan takımların uyması gereken kuralların yeni bir uygulamaymış gibi duyurulmasına ne gerek var” diye eleştirilmişti. Borçların ödeme zorluğuna girmesi halinde kulüplerin kayyıma gitme ihtimali de bu ‘tarihi adım’ı rafa kaldırmaya yetti.





PROJE SEÇİM İÇİN Mİ AÇIKLANDI?





Zor durumdaki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesine ilişkin bu projenin, hem 31 Mart yerel seçimleri hem de Haziran 2019’daki TFF seçimleri öncesi “bir tür vaat” olduğu öne sürülmüştü.





İktidarın ve TFF’nin Başakşehir’e yakınlığı nedeniyle özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarların sempatisini kazanmaya yönelik olan bu projenin aynı zamanda haziran ayındaki TFF seçimleri öncesinde de mevcut TFF Başkan ve yönetimini güçlendireceği iddia edilmişti.





Nitekim, konunun rafta kalması ve TFF-Ziraat Bankası’ndan doğru dürüst adım gelmemesi, “Futboldaki seçim vaadi” iddialarını doğrular nitelikte.