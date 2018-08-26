Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Cengiz önce ağaçları kuruttu, sonra kesmek için izin istedi /26 Ağustos 2018 12:03

Mehmet Cengiz önce ağaçları kuruttu, sonra kesmek için izin istedi

Üsküdar’da Fethi Paşa Korusu’nda işadamı Mehmet Cengiz’e ait olan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün şüpheli şekilde yanmasının ardından başlayan inşaat için ağaçlar kurban edildi. Cengiz İnşaat, kuruyan ağaçları kesmek için Koruma Kurulu’na başvurdu.

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Üsküdar'daki 81 dönümlük arazi üzerinde 3 bin ağacın bulunduğu Fethi Paşa Korusu'nda yer alan Hüseyin Avni Paşa Köşkü, 2002 yılında “yıkılmadan korunması gereken 1. sınıf kültür varlığı” olarak tescillendi.

2009 yılında TMSF tarafından satılığa çıkarılan koruyu ve köşkü, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz aldı. Köşkü restore etmek için 2014 yılında Koruma Kurulu'na başvurulduğu sırada tarihi yapı şüpheli şekilde çıkan yangınla küle döndü.

Tartışmalı şekilde başlayan inşaat için 19 Mart 2015 tarihinde “müze ve kütüphane” yapılmak üzere yapı ruhsatı düzenlendi. İnşaat sırasında Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nün sahil yoluna cephesi olan tarihi bahçe duvarı ve yeşil örtü yok edildi.

Yanmadan önce ağaçlardan görünmeyen tarihi köşk şimdi net bir şekilde ayırt edilebiliyor.

AĞAÇLAR İÇİN BAŞVURU

Geçmiş uydu görüntüleri ile son görüntüler karşılaştırıldığında tamamlanma noktasına gelen inşaat için korunun nasıl talan edildiği ortaya çıktı. Sözcü'nün gündeme getirdiği görüntüler, yanan köşk yeniden inşa edilirken arkasına yeni bir yapı eklendiğini ve yüzlerce ağacın yok edildiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, uydu görüntülerinin yarattığı tartışma sürerken Cengiz İnşaat, Koruma Kurulu'na dikkat çeken bir başvuruda bulundu.

24 Temmuz 2018'de Cengiz İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından İstanbul 1 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na yapılan başvuruda “kuruyan ağaçların sahadan uzaklaştırılması” talebi iletildi. Kurul, kuruyan ağaçlarla ilgili talebi bugünkü toplantısında gündemine alarak karara bağlayacak.
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