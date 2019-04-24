Ankara Barosu'ndan Turgay Güler hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde linç girişiminde bulunanlar ve azmettirenler hakkında insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.





Suç duyurusunda; Hakkari’de şehit düşen er Yener Kırıkçı’nın, Ankara Çubuk İlçesi Akkuzulu mahallesindeki cenaze törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi hatılatıldı. Yaşananların açıkça linç çağrısı olduğu belirtilen suç duyurusunda olayın tesadüf değil, planlı olduğu vurgulandı. Olayın planlı olduğunun en önemli göstergesi olarak Güneş Gazetesi'nin "Mutlu musun Ekrem" başlıklı manşeti gösterildi.



