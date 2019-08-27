İdlib'de orduyu bırakan komutan konuştu: İstifalar tamamen tesadüfmüş!

1 Ağustos tarihinde açıklanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan 5 general istifa etmişti.





İstifa edenler arasında, YAŞ’ta Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan İdlib’den sorumlu 6'ncı Mekanize Piyade Tümeni ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na atanan Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı ile yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam da var.







Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 'Emekliliğini isteyen Özel Kuvvetler Komutanı’nın sözleri' başlıklı yazısında 5 generalin istifasını vermesinin ardından başlayan tartışmalara yer verdi.





Suriye sahasında bulunan 6. Tümen Komutanlığı'nın şu anda en güçlü tümen olduğunu belirten Öztürk görüştüğü Çorbacı'nın sözlerini aktardı.





İSTİFA EDEN ÇORBACI: GÖREVİMİ ERBAKAN'A DEVREDİYİORUM





Öztürk'ün aktardığı sözler şu şekilde: "Göreve karşı tepki olmaz. Sonuçta biz askeriz. Bu görevlerde de kendimizi ispatlamışızdır. Sanki, terörle mücadeleden kaçıyormuşuz gibi bir izlenim verilmek isteniyor. Bu bize yapılan büyük haksızlık olur. Teğmen rütbesiyle Kayseri Komando Tugayı'nda başladığım terörle mücadele görevimi bugüne kadar hep dağda sürdürdüm. Görevimi, daha önce birlikte çalıştığımız Ertuğrul Erbakan'a devrediyorum.”





Öztürk istifa eden bir diğer isim olan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğgeneral Mustafa Erkal Kuzuoğlu'nun tamamen sağlık sebepleri ile ayrıldığını iddia etti.





YASAL HAKLARINI KULLANMIŞLAR, BİRLİKTE HİÇ ÇALIŞMAMIŞLAR...





Öztürk, sınır ötesi harekâtlarda görev yapan tuğgeneraller Ömer Faruk Bozdemir, Uğur Bülend Acarbay, Recep Özdemir ve Ertuğrul Sağlam'ın da istifa ettiğini, ancak hafta sonu olduğu için dilekçelerinin Genelkurmay'a ulaşmadığının belirtildiğini aktardı.





Öztürk, "Kuşkusuz bazı sorunlar, sıkıntılar yaşanmıştır. Bazıları ısrarla, 'terfilerin ve atamaların önceden hazırlandığını' belirtiyorlar. Eğer, bu iddialar doğruysa, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize büyük haksızlık yapılıyor demektir." ifadelerini kullandı.

