Sigaraya '5 TL daha zam geldi' haberi ortalığı karıştırdı

British American Tobacco (BAT) Türkiye'den yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.







Sigaraya 5 TL daha zam geleceği iddiaları üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunan kullanıcılar tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara tırmandı.