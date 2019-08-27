İSMEK kurslarında sistem değişti, Kanal 7'nin parası kesildi

Farklı meslek dallarında eğitimlerin verildiği İSMEK kurslarının öğretmenleri için bu yıl farklı bir uygulamaya gidiliyor.

İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nün önceki yıllarda ‘İSMEK Hizmet Alımı İşi’ ismi altında açtığı ihale bu yıl ‘İSMEK Hizmetinde Kısmi Süreli Çalışacak Öğretmen Alımı Hizmet Alımı’ olarak değiştirildi.







KANAL 7'NİN PARASI KESİLDİ





1996’da 141 öğrenciyle eğitime başlayan ISMEK’i 2002’ye kadar İstanbul Büyüksehir Belediyesi’nin iştiraki olan Kültür A.Ş yönetti.

Belediye İSMEK’i 2002 yılında ihaleye çıkardı. Dikkat çekense ihaleleri kazanan firmaların isimleri farklı olsa da ortaklıklarının hep aynı kişiler çıkması. Yani Kanal 7 grubunun sahiplerine ait Beyaz Holding.

Beyaz Holding yıllar içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından milyonlarca lira para kazandı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaş Ülke TV’de adaylık sürecinde Turgay Güler’in konuğu olmuştu.

Gergin geçen programda Güler'in konuğu İmamoğlu karşısında takındığı tavır seçim sürecine damga vuran olaylar arasına girmişti.









PEKİ ÖĞRETMENLER NASIL ALINACAK?





Öğretmen alımı ihalesinin 23 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı bildirildi.





Teknik şartnameye göre öğretmenler, dört ayrı grup kriterine göre alınacak.





Toplamda 1.676 öğretmenin alınacağı şartnameye göre, her grup için 13’er engelli öğretmen de alınacak.





ŞARTLAR NELER?





İBB’nin yayımladığı ihale şartnamesine göre alınacak öğretmenlerin gruplara göre dağılımı ve özel şartları şu şekilde:





1'İNCİ GRUP: Branşında ön lisans mezunu, meslek lisesi mezunu veya ustalık belgesine sahip 291 part-time öğretmen.





2'NCİ GRUP: Branşında lisans mezunu, ön lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 722 part-time öğretmen.





3'ÜNCÜ GRUP: Branşında yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 579 part-time öğretmen.





4'ÜNCÜ GRUP: Öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş olup ustalık belgesi olan, ulusal veya uluslararası projelerde görev almış, usta ve sanatkarlar ile sergi açmış, eseri yayınlanmış, alanı ile ilgili basın-yayın organlarında haberi çıkmış, branşıyla ilgili icrada bulunmuş vb. olan, 32 part- time öğretmen.





Engelli öğretmenler de grup şartlarına tabi olacak.