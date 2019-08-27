Samanyolu Haber /Gündem / Devlet hastanesinde bir skandal daha: 274 çocuk, doğum yapmış! /27 Ağustos 2019 10:45

Devlet hastanesinde bir skandal daha: 274 çocuk, doğum yapmış!

Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde son iki yılda 274 çocuğun doğum yaptığı ortaya çıktı. Yaşları 14 ile 17 arasında değişen çocukların 115’i Türk, 159’u ise yabancı uyruklu. Antalya Barosu konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

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Geçen yıl İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 115 hamile çocuğun kontrole geldiği ve bunun ilgili makamlara bildirilmediği skandalının patlak vermesi ile başlayan süreçte bu kez de Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde son iki yılda 274 çocuğun doğum yaptığı ortaya çıktı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Yaşları 14 ile 17 arasında değişen çocukların 115’i Türk, 159’u ise yabancı uyruklu. Antalya Barosu konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Mart 2017 tarihi ile 26 Mayıs 2019 tarihine kadar Kepez Devlet Hastanesi’nde doğum yapan 274 çocuğun 115’i Türkiye, 159’u ise Suriye ve Afganistan başta olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarından oluşuyor.

Haberde aktarılana göre, hastane kaynakları ayrıca yaşanan tüm çocuk doğumlarının adli makamlara intikal ettirildiği bilgisini paylaşmış.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, aileler talep etse de etmese de, yargıya intikal eden istismar olayları hakkında “müdahillik” talebinde bulunduklarını belirtiyor.

Yasa gereği çocuk doğumu gerçekleştiren uzmanların tutanakları Cumhuriyet Savcılığı’na ya da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bildirmek zorunda olduğunun altını çizen avukat Ertuğrul, polis ekiplerinin ise yabancı ya da Türk olduğuna bakmadan işlem başlatma mecburiyetinin bulunduğunu kaydediyor:

“Yabancı ülke vatandaşlarının sağlık güvenceleri ile ilgili sıkıntılar var. Tedavilerde çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar ancak doğum başka bir konu. Türkiye vatandaşı da olsa, yabancı ülke vatandaşı da olsa çocukların korunması ilkesi gereği adli işlem başlatılıyor. Eğer doğumlar gizlenmezse mutlaka hukuki süreç işletiliyor.”

Son yıllarda başta yabancı çocuklar olmak üzere çocuk istismarına ilişkin çok sayıda olayın takipçisi olduklarını aktaran Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ertuğrul, “Kumluca’da istismara uğrayan Suriyeli çocuk olayı hakkında sorumluları şikâyet ettik. Suriyeli bir çocuğun dört hastaneye götürüldüğü ve kabul edilmediği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunduk. Çocuk doğumlarla ilgili de gerekli girişimlerde bulunacağız. Aileler olayın üstünü örtmek istese bile biz buna müsaade etmeyeceğiz” ifadesini kullanıyor.

Urfa’da bu yılın ilk yarısında 21 kız çocuğunun hamile kaldığı açığa çıkmıştı. Şanlıurfa Barosu, mağdur çocukların çoğunun 12 yaşından küçük olduğunu duyurmuştu. Yine geçen yıl, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 392 çocuk gebeliği vakasının adli makamlara bildirilmediği anlaşılmıştı.

Ülkenin gündemine oturan 115 hamile çocuk ile ilgili kayıtların polise bildirilmediğini ortaya çıkaran hastane personeli İclal Nergis sürgün edilirken, valiliğin soruşturma izni vermediği doktor, skandalla ilgili ön incelemeyi yürüten başhekimin yardımcılığına getirilmişti.
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