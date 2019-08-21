[ÖZEL] “Yandaş” eridi!

SAMANYOLUHABER | ÖZEL- Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) 22’nci ve 23’üncü dönem milletvekilliği yapan İsmail Katmerci’ye ait Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret, 2019 yılının ilk altı ayında zarar 8,6 milyon Türk Lirası zarar etti.





Katmerciler'in Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören hisseleri son bir yılda yüzde 68 değer kaybetti. Geçen yıl 7,47 TL olan hisse fiyatı halihazırda 2,39 TL.





HİSSE ÇAKILDI, YATIRIMCI DA ZARAR ETTİ





Katmerciler geçen yılın aynı döneminde 5,7 millon TL kâr elde etmişti. Kârlılıktaki düşüş Borsa İstanbul'da hisse fiyatına da aksetti.





Şirketin geçen yıl 560 milyon TL olan piyasa değeri 180 milyon TL'ye indi. Hisse fiyatındaki yıllık düşüş 20 Ağustos itibarıyla yüzde 68'i buldu.







TEK TOMA SİPARİŞİ BİLE GELMEYİNCE...





Katmerciler’in zarar etmesinde “TOMA” diye bilinen toplumsal olaylara müdahale aracı siparişlerinin durması etkili oldu.





AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen ve geçmişte yüzlerce TOMA siparişi alan Katmerciler, 2019’un ilk altı ayında tek TOMA satışı bile gerçekleştiremedi.





Katmerciler, 2016 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nden tek kalemde 10,5 milyon TL tutarında TOMA siparişi almıştı.







İzmir Çiğli’de imalat yapan Katmerciler, AKP’li belediyelere su tankeri, kanal açma aracı ve yol süpürme aracı da satıyor. TOMA haricindeki taşıt ve ekipman satışlarında da düşüş var.





BORCU BİR YILDA KATLANDI





Şirketin brüt kâr marjı yüzde 65’ten yüzde 30,5’e gerilerken, ihracat geliri de azaldı. 2018’in ilk altı ayında 9,6 milyon dolar ihracata imza atan Katmerciler bu sene 6,3 milyon dolar ihracat geliri elde edebildi.





Katmerciler’in uzun vadeli borçları 167,3 milyon liradan 506 milyon liraya tırmanırken, toplam borç tutarı 540 milyon liraya yükseldi.





Katmerciler’in yönetim kurulu başkanlığı görevini ifa eden İsmail Katmerciler AKP’den 22’nci ve 23’üncü dönem İzmir milletvekili olarak seçilmişti.











