Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlar, kayyımdan aldıkları binlerce liralık ‘hediyeleri’ bizzat seçmiş! /26 Ağustos 2019 11:16

Bakanlar, kayyımdan aldıkları binlerce liralık ‘hediyeleri’ bizzat seçmiş!

Bakanların Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımından aldıkları binlerce liralık hediyelerin kendileri tarafından bizzat seçildiği ortaya çıktı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’li bakanlara verilen hediyelerin satın alındığı ‘Fırat Silver’ adlı mağazanın Instagram sayfasında yer alan fotoğraflar, binlerce liralık hediyelerin bizzat AKP’li isimler tarafından seçildiğini gösteriyor.

Birgün'de yer alan habere göre, mağazanın hesabında yer alan fotoğraflarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un mağazaya uğradığı görülüyor.

SOYLU'YA 82 BİN TL'LİK HEDİYE

Görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, geçen hafta yaptığı açıklamasında kayyımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya her biri 40 bin TL ve 42 bin liradan iki hediye verdiğini kaydetmişti. 

Türk ayrıca, Erdoğan’a da 136 bin liralık hediye verildiğini bildirmişti.

Artı Gerçek'te yer alan belgelere göre kayyım, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye 16 bin 55 TL, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın’a 16 bin 252 TL, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a 21 bin TL, eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz’a 23 bin TL, eski Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’na 74 bin TL, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a biri 43 bin TL, diğer 40 bin TL değerinde hediye almış. 

Bütün hediyelerin toplam değeri 600 bin lirayı buluyor.


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