İtalya'da yeni koalisyon için uzlaşma

İtalya'da muhalefetteki Sosyal Demokrat çizgideki Demokrat Parti (PD) ile popülist Beş Yıldız Hareketi yeni bir koalisyon hükümeti kurulması yönünde uzlaşmaya vardı. Konuyla ilgili açıklama Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio'dan geldi. Di Maio, Demokrat Parti'nin lideri Nicola Zingaretti ve ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı görüşme sonrasında uzlaşmaya varıldığını açıkladı.





İki parti arasındaki uzlaşmaya göre, başbakanlık görevini yine Giuseppe Conte'nin üstlenmesi öngörülüyor. Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi ile Beş Yıldız Hareketi tarafından kurulan koalisyonda da başbakanlık görevini yürüten Conte, yaşanan hükümet krizi üzerine istifasını sunmuştu. Yeni koalisyonda bakanlıkların kime gideceği konusunda ise henüz bir anlaşma sağlanmadığı belirtiliyor.





Demokrat Parti lideri Zingaretti, planlanan koalisyona ilişkin açıklamasında "İtalya'yı seviyoruz, denemeye değer olduğu düşüncesindeyiz" dedi. Di Maio ise "İtalyanlara bir söz verdik ve ne olursa olsun tutmak istiyoruz" diye konuştu.



