ABD o belgeleri CHP’ye verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi (IRS), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve ENSAR Vakfı’nın Amerika’da kurduğu TÜRKEN Vakfı’na yapılan milyonlarca dolarlık bağış miktarını gösteren belgeleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ABD temsilciliğine teslim etti.







CHP konu hakkında bakanlığa müracaat etmişti.





BİLAL ERDOĞAN’IN İMZASI VAR





Belgelerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da imzası var.





CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Vergi Dairesi’ne yapılan resmi müracaatın karşılık bulduğunu belirterek, TÜRKEN Vakfı’na dair 53 sayfalık belgenin ABD yetkilileri tarafından kendilerine ulaştırıldığını açıkladı.





ÜÇ YILDA 330 MİLYON TL BAĞIŞ!





Önemli bilgilerin yer aldığı belgeler arasında TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ortaklaşa ABD’de kurduğu TÜRKEN Vakfı’na kuruluş yılı 2014 yılından itibaren 2017 mali yılı sonuna kadar 54 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 330 milyon TL) bağış yapıldığı bilgisi yer alıyor.





ABC gazetesinden Yılmaz Polat’ın haberine göre; 1 Temmuz 2014 ila 30 Haziran 2015 tarihleri arasında 5 milyon dolar bağış yapılırken, bu rakam 1 Temmuz 2015 ila 30 Haziran 2016 döneminde 23 milyon dolara çıkıyor.





1 Temmuz 2016’dan 30 Haziran 2017’ye kadar geçen sürede ise bağış tutarı 25 milyon dolar.





2018 VE 2019 BAĞIŞLARI YOK





Yurter Özcan’ın verdiği bilgiye göre, TÜRKEN Vakfı’na 2018 ve 2019 yılında yapılan bağışlar gönderilen belgeler arasında yer almıyor.





Özcan, “Son 2 senede gelen bağışlar (2018-2019) ABD Hazine Bakanlığı’na henüz bildirilmemiş. Biz o rakamları da talep ettik, bize ulaşınca kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.





Özcan bildirilen rakamların önceden tahmin ettikleri rakamların üstünde olduğunu söyledi.





Bilal Erdoğan'ın TÜRGEV'i ile Ensar Vakfı'nın Amerika'da öğrencilere burs verme taahhütü ile kurduğu vakfın şu ana kadar gayrimenkul satın almaktan başka bir icraatı olmadı.





DÖRT SAYFALIK MEKTUP





CHP’ye gönderilen belgeler arasında TÜRGEV adına Bilal Erdoğan ile Ensar Vakfı adına İsmail Cenk Dilberoğlu’nun imzasıyla Amerika’nın Delaware Eyalet Dışişleri Bakanlığına ‘Turken foundation, Inc’ için gönderilen 15 maddelik dört sayfa mektupta yer alıyor.





Erdoğan ve Dilberoğlu, Fatih-İstanbul adresli iki vakıf temsilcisi olarak , ‘kuruluş belgesi’ başlıklı müracaat formunda, Türken Vakfı’nın amaçlarını sıralıyor.





MUHAMMED ALİ’NİN ÇİFTLİĞİNİ SATIN ALMIŞ





Özcan, “Beş sene önce kurulmuş bu vakıf New York’ta devam eden gökdelen inşaatı ve (Dünya ağır sıklet boks şampiyonu) Muhammed Ali’nin Michigan’daki çiftliğini satın almak dışında pek bir faaliyette bulunmamış. Öğrencilere verileceği iddia edilen burslar ve diğer desteklere ne oldu?” sorusunu yöneltti.





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