Samanyolu Haber /Medya / Hortum kesilince havuzda tenkisat bitmiyor /27 Ağustos 2019 13:15

Hortum kesilince havuzda tenkisat bitmiyor

Havuz medyası olarak tabir edilen iktidar yandaşı medya kuruluşlarında işten çıkarmalar devam ediyor.

SHABER3.COM

Havuzun TürkMedya Grubu bünyesindeki Akşam gazetesinin Ankara bürosunda yaşanan işten çıkarmanın ardından yeni bir tenkisat dalgası başlatıldı. 

Medyaradar'da yer alan haberde, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere kamu kaynaklarının reklam adı altında aktarıldığı yayın organlarından 24 TV'nin Ankara bürosunda canlı yayın ekibinden 7 kişinin iş akdine son verildi. 

Ayrıca Star gazetesinin parlamento muhabiri Şerife Güzel ve Ankara eki haber koordinatörü Talat Doymuş’ ile yollar ayrıldı.

İBB AKP DÖNEMİNDE AYLIK 10 MİLYON LİRA ÖDÜYORDU

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetmesinin ardından yapılan incelemelerde, TürkMedya grubuna aylık 10 milyon lira ‘reklam parası’ aktarıldığının ortaya çıkmıştı. 

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran’da yenilenen seçimi de kazanmasının ardından bu paranın kesilmesiyle alıcısı olmayan AKP medyasının ekonomik krize girdiği belirtiliyor.
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