Hortum kesilince havuzda tenkisat bitmiyor

Havuzun TürkMedya Grubu bünyesindeki Akşam gazetesinin Ankara bürosunda yaşanan işten çıkarmanın ardından yeni bir tenkisat dalgası başlatıldı.





Medyaradar'da yer alan haberde, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere kamu kaynaklarının reklam adı altında aktarıldığı yayın organlarından 24 TV'nin Ankara bürosunda canlı yayın ekibinden 7 kişinin iş akdine son verildi.





Ayrıca Star gazetesinin parlamento muhabiri Şerife Güzel ve Ankara eki haber koordinatörü Talat Doymuş’ ile yollar ayrıldı.

