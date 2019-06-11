Herkes bankaları konuşuyordu...

Bankaların batık kredi tutarı yüzde 65 artarken faktoring ve leasing şirketleri çöktü. Takibe düşen kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 10’a yaklaştı.







Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin 2019 yılı mart ayı raporuna göre bankalarda takibe düşen (batık) kredi oranı yüzde 4,2 civarında iken mali kiralama (leasing) ve faktoring firmalarında durumun daha vahim olduğu anlaşıldı.





FAKTORİNG FİRMALARINDA BATIK YÜZDE 9,6





Leasing şirketlerinde batık kredi oranı yüzde 8’e faktoring şirketlerinde yüzde 9,6’ya çıkmış durumda.





Rapora göre leasing firmalarının tahsis ettiği 53 milyar TL kredinin 5 milyar TL’si tahsil edilemedi. Faktoring firmalarının 22 milyar TL nakit kredisinin 2 milyar TL’si takibe düştü.





BATIK KREDİLERDE TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET İLK SIRADA





Faktoring firmaları çek karşılığı krediler kullandıkları için çek yazılma oranlarının yüzde 10’lara çıkması bu firmaların da takip oranlarını artırmış durumda.





Batık kredi oranı en yüksek sektör yüzde 6,3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5,9 ile inşaat sektörü takip etti.



