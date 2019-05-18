Batık kredi rekoru: 109 milyar TL





Bankalardaki toplam kredi tutarı 2,5 trilyon TL’yi bulurken tahsili gecikmiş (takipteki) kredi tutarı 109,2 milyar TL oldu,. 2019 yılı mart sonunu yüzde 4,04 takip oranı ile kapatan bankaların takip oranı yüzde 4,21’e yükseldi.





ORAN DAHA YÜKSEK





Ancak BDDK talimatı ile "Grup 2" diye isimlendirilen ve ağır aksak tahsil edilen krediler ilave edildiğinde batık kredilerin toplam kredileri oranının şimdiden yüzde 7'ye yaklaştığı belirtiliyor.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, batık kredi oranının sene sonuna kadar yüzde 10'u aşabileceğine dikkati çekti.





Geçen yıl batık kredi tutarı 61 milyar TL seviyesindeydi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 10 Mayıs Cuma günü biten haftaya dair verileri batık kredilerin artmaya devam ettiğini gözler önüne serdi.