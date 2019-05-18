Samanyolu Haber /Ekonomi / Batık kredi rekoru: 109 milyar TL /18 Mayıs 2019 18:57

Batık kredi rekoru: 109 milyar TL

Ekonomik krizle boğuşan şirketler kredileri ödeyemiyor. Bankaların tahsil edemediği kredi tutarı 110 milyar TL'nin eşiğine geldi. Batık kredi tutarının tırmanması bankaların sermaye ihtiyacını da artıracak.

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SAMANYOLUHABER- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 10 Mayıs Cuma günü biten haftaya dair verileri batık kredilerin artmaya devam ettiğini gözler önüne serdi. 

Bankalardaki toplam kredi tutarı 2,5 trilyon TL’yi bulurken tahsili gecikmiş (takipteki) kredi tutarı 109,2 milyar TL oldu,. 2019 yılı mart sonunu yüzde 4,04 takip oranı ile kapatan bankaların takip oranı yüzde 4,21’e yükseldi. 

ORAN DAHA YÜKSEK

Ancak BDDK talimatı ile "Grup 2" diye isimlendirilen ve ağır aksak tahsil edilen krediler ilave edildiğinde batık kredilerin toplam kredileri oranının şimdiden yüzde 7'ye yaklaştığı belirtiliyor. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, batık kredi oranının sene sonuna kadar yüzde 10'u aşabileceğine dikkati çekti. 

Geçen yıl batık kredi tutarı 61 milyar TL seviyesindeydi.
 
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