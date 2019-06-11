Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasada para kalmadığı için Venezuela'da enflasyon ilk kez yüzde 1 milyonun altına indi /11 Haziran 2019 10:39

Piyasada para kalmadığı için Venezuela'da enflasyon ilk kez yüzde 1 milyonun altına indi

Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Latin Amerika ülkesi Venezuela'da yıllık enflasyon 2018'in mayıs ayından bu yana ilk kez yüzde 1 milyonun altına düştü.

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Muhalefetin kontrol ettiği Venezuela Ulusal Meclisi'nden yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinin mayısta yüzde 815,194 olduğu, bu rakamın nisanda yüzde 1,3 milyon seviyesinde seyrettiği belirtildi.

Yılın ilk beş ayında fiyatların yüzde 906 arttığına işaret edilen açıklamada, söz konusu yavaşlamanın bankaların bolivar para biriminin büyük bir bölümünü rezerv olarak tutmasını gerektiren düzenleme sonucu olduğu ifade edildi.

Merkez Bankası'nın geçmişe göre piyasaya daha az para sürdüğü de aktarıldı.

Venezuela bankacılık sisteminin borç verebilecek kapasiteye sahip olmadığı vurgulanan açıklamada, ekonomik daralma nedeniyle enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğinin altı çizildi.

Nicolas Maduro hükümeti ekonomik krizden ABD'yi sorumlu tutuyor.

OPEC üyesi ülke mevcut krize, petrol gelirlerinin ülkeye transferinin bloke edilmesi ve yurt dışı borçlanmasının engellenmesinin neden olduğunu belirtiyor.
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