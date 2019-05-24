HDP'li vekil: AKP ile görüşüyoruz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile birçok konuda temaslarının olduğunu belirterek, AKP ile görüştüklerini ve görüşeceklerini vurguladı.





31 Mart Mahallî İdareler Genel Seçimi'nden önce HDP, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'yi terör örgütü PKK ile ortak hareket etmekle itham eden AKP'nin Abdullah Öcalan’ın 8 yıl aradan sonra avukatlarıyla görüşmesine izin vermesi dikkati çekti.





TV5’te Mustafa Yılmaz’ın sunduğu "Kulis Ankara" programına konuk olan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, AKP ile görüştüklerini kaydetti.







HDP MİLLETVEKİLİ "GÖRÜŞÜYORUZ" DEDİ





İktidar partisi AKP’nin önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettiren AKP'nin 23 Haziran'da yeniden yapılacak seçime dönük stratejisi netleşmeye başladı.







İlk önce Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine izin veren AKP, son olarak terörle suçladığı HDP ile ilişkisini artırmaya başladı.





TV5’te Mustafa Yılmaz’ın sunduğu "Kulis Ankara" programına konuk olan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, AKP ile görüştüklerini açıkladı.





HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, iktidar partisi AKP ile görüştüklerini vurgulayarak, sorunların çözülmesi noktasında birçok birimde görüştüklerini vurguladı.







PARTİMİZİN ÇEŞİTLİ ORGANLARI GÖRÜŞÜYOR





İlgili kişilerin iktidar partisiyle temaslarını sürdürdüğünü dile getiren Kenanoğlu, “Bir pazarlıktan bahsetmiyoruz, fakat sorunların çözülmesi konusunda bir görüşme. Yani partimizin çeşitli organlarından çeşitli arkadaşlarımız, bu konularla ilgili görüşüyorlar.” dedi.