Enflasyon patladı, marketlerde promosyonlu ürüne hücum yaşanıyor

Dünya gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre önceden satışların yüzde 3’üne denk gelen promosyonlu, kampanyalı ürün satışlarının arttığını kaydeden Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, son dönemde toplam satışların yarısını promosyonlu ürünlerin oluşturduğunu açıkladı.







Bu yılın ilk 3 ayında satışlarını yüzde 20 artırarak, 137 milyar TL ciroya ulaştıklarını söyleyen Kartallıoğlu, gıda dışında satılan her 4 üründen 3’ünün promosyonlu olduğunu ifade etti.





‘PROMOSYONDA EKSİK KALINIRSA MÜŞTERİ SÜRATLE BAŞKA MARKETE KAÇAR’





Promosyonda eksik kalınırsa müşterinin süratle başka markete kaçacağını bildiklerini söyleyen Kartallıoğlu, “Müşteri artık telefonlardaki uygulamalardan görebiliyor; hangi ürün nerede ne kadar. Başka markette daha ucuzsa oradan alıyor. Artık bakıp, araştıran elinin altında internet olan bir tüketici var. Perakendede bu dinamikler çok şeyi değiştiriyor” dedi.





‘ENFLASYONUN YÜKSELMESİYLE SEPETİN YÜZDE 23 BÜYÜDÜ’





İndirimleri tedarikçiyle birlikte yaptıklarını kaydeden Kartallıoğlu, “Yarı yarıya üstleniyoruz. Üreticileri, tedarikçilerimizi buna ikna ediyoruz. Onlar da memnun oluyor. Ancak akıllı şekilde yapmak gerek. Hangi tüketicinin hangi üründe promosyona ihtiyacı var bilmek gerek. Teknoloji ve dijital yatırımlar bize bu kabiliyeti sağlıyor. Daha fazla odaklı promosyon-kampanya yapabiliyoruz. Böylece çoğu satışa dönüyor” diye konuştu.





Enflasyonun yükselmesiyle sepetin yüzde 23 büyüdüğünü ancak adetlerinde yüzde 2’lik düşüş olduğunu söyleyen Kartallıoğlu, soğan- patates- domates gibi temel 1-2 besinde yüzde 50’lere varan düşüşler olabileceğini belirtti.







‘MÜŞTERİLER, MARKET MARKALI ÜRÜNLERE YÖNELDİ’





Kartallıoğlu, müşterilerin 2018'den bu yana ürün tercihlerinde market markalı ürünlere yönelmeye başladığının altını çizerek, “Özellikle son bir yılda ayçiçek yağı, bakliyat, makarna, yumurta, tuvalet kâğıdı gibi ürünlerde müşterilerimizin marka tercihinin değiştiğini, artık özmarkalı ürünleri tercih etmeye başladıklarını gözlemledik. Bu eğilimin yansıması olarak özmarkalı ürünlerdeki ciro artışımız yüzde 59” dedi.



