Samanyolu Haber /Ekonomi / Enflasyon patladı, marketlerde promosyonlu ürüne hücum yaşanıyor /24 Mayıs 2019 16:32

Enflasyon patladı, marketlerde promosyonlu ürüne hücum yaşanıyor

Yükselen enflasyonla birlikte tüketiciler, artık marketlerde daha çok promosyonlu ürün tercih eder hale geldi. Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, eskiden satışların yüzde 3’üne denk gelen promosyonlu ürün satın alımlarının arttığını kaydederek, toplam satışların yarısının promosyonlu ürünlerden geldiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Dünya gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre önceden satışların yüzde 3’üne denk gelen promosyonlu, kampanyalı ürün satışlarının arttığını kaydeden Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, son dönemde toplam satışların yarısını promosyonlu ürünlerin oluşturduğunu açıkladı.

Bu yılın ilk 3 ayında satışlarını yüzde 20 artırarak, 137 milyar TL ciroya ulaştıklarını söyleyen Kartallıoğlu, gıda dışında satılan her 4 üründen 3’ünün promosyonlu olduğunu ifade etti.

‘PROMOSYONDA EKSİK KALINIRSA MÜŞTERİ SÜRATLE BAŞKA MARKETE KAÇAR’

Promosyonda eksik kalınırsa müşterinin süratle başka markete kaçacağını bildiklerini söyleyen Kartallıoğlu, “Müşteri artık telefonlardaki uygulamalardan görebiliyor; hangi ürün nerede ne kadar. Başka markette daha ucuzsa oradan alıyor. Artık bakıp, araştıran elinin altında internet olan bir tüketici var. Perakendede bu dinamikler çok şeyi değiştiriyor” dedi.

‘ENFLASYONUN YÜKSELMESİYLE SEPETİN YÜZDE 23 BÜYÜDÜ’

İndirimleri tedarikçiyle birlikte yaptıklarını kaydeden Kartallıoğlu, “Yarı yarıya üstleniyoruz. Üreticileri, tedarikçilerimizi buna ikna ediyoruz. Onlar da memnun oluyor. Ancak akıllı şekilde yapmak gerek. Hangi tüketicinin hangi üründe promosyona ihtiyacı var bilmek gerek. Teknoloji ve dijital yatırımlar bize bu kabiliyeti sağlıyor. Daha fazla odaklı promosyon-kampanya yapabiliyoruz. Böylece çoğu satışa dönüyor” diye konuştu.

Enflasyonun yükselmesiyle sepetin yüzde 23 büyüdüğünü ancak adetlerinde yüzde 2’lik düşüş olduğunu söyleyen Kartallıoğlu, soğan- patates- domates gibi temel 1-2 besinde yüzde 50’lere varan düşüşler olabileceğini belirtti.

‘MÜŞTERİLER, MARKET MARKALI ÜRÜNLERE YÖNELDİ’

Kartallıoğlu, müşterilerin 2018'den bu yana ürün tercihlerinde market markalı ürünlere yönelmeye başladığının altını çizerek, “Özellikle son bir yılda ayçiçek yağı, bakliyat, makarna, yumurta, tuvalet kâğıdı gibi ürünlerde müşterilerimizin marka tercihinin değiştiğini, artık özmarkalı ürünleri tercih etmeye başladıklarını gözlemledik. Bu eğilimin yansıması olarak özmarkalı ürünlerdeki ciro artışımız yüzde 59” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enflasyon patladı, marketlerde promosyonlu ürüne hücum... Sonraki Haber >>

TÜSİAD'dan hükümete: Önce hatalarınızı kabul edin

TÜSİAD'dan hükümete: Önce hatalarınızı kabul edin

Can Dündar'a vatan haini diye bağıran Sabah'ın İsviçre temsilcisi gözaltına alındı

Can Dündar'a vatan haini diye bağıran Sabah'ın İsviçre temsilcisi gözaltına alındı

Mercedes'in CEO'su değişti, BMW reklam filmi hazırladı

Mercedes'in CEO'su değişti, BMW reklam filmi hazırladı

Elektrikçi böyle hayat kurtardı

Elektrikçi böyle hayat kurtardı

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

'Geçenlere geçemeyenlere'

'Geçenlere geçemeyenlere'

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Aşırı hız felaket getirdi

Aşırı hız felaket getirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:36:46