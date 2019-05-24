Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan avukatları aracılığıyla açlık grevlerinin sonlandırılması çağrısı yaptı' /24 Mayıs 2019 09:03

Öcalan avukatları aracılığıyla açlık grevlerinin sonlandırılması çağrısı yaptı'

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığı gerekçesiyle başlattığı ve cezaevlerine yayılan açlık grevlerinin avukatların İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi’nde yapılan görüşmenin ardından sona erdirileceği iddia edildi.

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İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan, 8 yıl aradan sonra avukatları Nevroz Uysal ve Rezan Sarıca ile önceki gün ikinci kez görüştü.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Öcalan’ın açlık grevi eylemlerinin bitirilmesiyle ilgili olarak çağrı yapılmasını istediği belirtildi. Eylemlerin sona ermesiyle birlikte de Türkiye’de cezaevlerinde açlık grevi yapılan tüm kentlerdeki hastanelerde hazırlık yapıldığı öğrenildi. Tabip odalarının yönlendirmesiyle, eylemcilerin Malta Protokolü’ne uygun olarak tedavi edilmelerine başlanacağı belirtildi.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Mehmet Şerif Demir, eylemcilerin tedavilerinin yalnızca Malta Protokolü ekseninde yapılmasını istediklerini söyledi. Uzun süredir açlık grevinde olan, bu nedenle de sadece sıvı alan bireylerin tedavilerinin zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Dr. Demir, hastanelerden bu nedenle duyarlılık istediklerini, hastanelerin de hazırlıklar yaptığını kaydetti. Demir, tedavilere başlanmasından, eylemcilerin tedaviye zorlanacaklarının anlaşılmaması gerektiğini de dile getirdi.

Demir’in sözünü ettiği Malta Protokolu “Hastanın kendi aldığı karara saygı göstermek hekimin görevidir. Hekim, müdahale etmeden önce hastayı durumdan bilgilendirerek iznini alır, hekim hasta için en iyi olanı yapmak zorundadır” ilkesini benimsiyor.
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