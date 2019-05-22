Avukatları, Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitti

Avukatlar Rezan Sarıca ve Newroz Uysal, PKK Lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için bu sabah İmralı'ya gitti.





Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, en son 2 Mayıs'ta Öcalan'la görüşen avukatların ikinci başvurusuna olumlu yanıt verdi.





Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre avukatlar bu sabah erken saatlerde Gemlik'e giderek oradan İmralı Adası'na hareket etti.





Avukatlar en son 2 Mayıs'ta İmralı'da Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından Öcalan'In mesajını bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmuştu. 2 Mayıs'taki görüşmenin ardından avukatlar 2 kez yeniden görüş için başvuru yapmıştı.





Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de geçtiğimiz günlerde, "Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" demişti.