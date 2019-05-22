Samanyolu Haber /Gündem / Avukatları, Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitti /22 Mayıs 2019 14:15

Avukatları, Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitti

Abdullah Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Newroz Uysal bu sabah İmralı'ya hareket etti.

Avukatları, Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitti

Avukatlar Rezan Sarıca ve Newroz Uysal, PKK Lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için bu sabah İmralı'ya gitti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, en son 2 Mayıs'ta Öcalan'la görüşen avukatların ikinci başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre avukatlar bu sabah erken saatlerde Gemlik'e giderek oradan İmralı Adası'na hareket etti.

 Avukatlar en son 2 Mayıs'ta İmralı'da Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından Öcalan'In mesajını bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmuştu. 2 Mayıs'taki görüşmenin ardından avukatlar 2 kez yeniden görüş için başvuru yapmıştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de geçtiğimiz günlerde, "Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avukatları, Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitti Sonraki Haber >>

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

'Geçenlere geçemeyenlere'

'Geçenlere geçemeyenlere'

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Aşırı hız felaket getirdi

Aşırı hız felaket getirdi

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:04:26