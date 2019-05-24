İlginç iddia: Öcalan'a Rojava'ya gidebileceği bir formül üzerinde çalışılıyor

Takan, devlet koridorlarında konuşulanları ve izlenimlerini aktardığı yazısında, "Siyasi iktidar ile devlet mekanizması yeni bir makasta" ifadesini kullandı.





Takan'ın "Öcalan için yeni bir ikametgah mı aranıyor?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:







''İmralı'da yeniden başlayan trafik ile birlikte Ankara'nın derin kulislerinde Öcalan'a yeni bir ikametgah arandığına dair senaryolar konuşuluyor. Adres olarak Suriye'deki sözde Rojava bölgesi gösteriliyor. Devlet koridorlarında konuşulanları ve izlenimlerimi şöyle özetleyebilirim:







Abdullah Öcalan'ın avukatları tarafından gündeme getirilen mektubu, Suriye'de önümüzdeki günlerde yaşanacak süreç ile ilgili... Suriye'de anayasa yazım sürecinin başlayacağı döneme denk gelmesi, Öcalan'ın Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat çeken cümle kurması, Suriye'de anayasa görüşmelerine yönelik bir anlam taşıdığı ifade ediliyor. Ayrıca bu süreçte "açlık grevlerine son verilmesi" yönünde cümle kurması da siyasi iklimin özellikle Türkiye'de rahatlaması açısından anlam taşıdığına dikkat çekiliyor. Suriye'deki gelişmeler öncesinde Türkiye'de sert bir iklimin oluşmaması, bu nedenle Öcalan'ın önümüzdeki süreçte Suriye'deki anayasa yazım sürecine bir şekilde, kıyısından köşesinden dahil olup sözde Rojava bölgesine verilebilecek bir yerel özerklik elde etme amacı taşıdığına işaret ediliyor. Burada dikkat çekici olan nokta, "Öcalan'ın Türkiye'den çıkıp Suriye'ye gitme çabası, buna formül bulup zemin hazırlaması"...





Önümüzdeki dönemde sözde Rojava bölgesine Öcalan'ın geçip orada yönetimde bulunması niyeti tartışılıyor, bunun da olması yüksek bir ihtimal olarak görülmesi gerektiği değerlendiriliyor, "Öcalan, hareketini başlattığı Suriye'ye geçip orada çalışmasını sürdürmek amacında. Bu şekilde Öcalan, misyonunu orada devam ettirmek istiyor. Böyle bir plan dahilinde hareket ediyor" deniyor.





PKK/YPG üzerinde tam manasıyla kontrol kuran ABD, bu senaryoya nasıl bakar?.. Bazı kaynaklara göre, "Öcalan'ın PKK üzerinde tekrar etkin bir rol üstlenmesi ABD'nin işine gelmez. Bu olsa olsa bir İngiliz projesidir."





Ortada çok önemli bir soru var;





"Çözüm sürecinde yaşananlar Türkiye'de bir daha tekrar edilir mi?" .. "Zor" deniyor. Türkiye'nin bu süreçte 800'e yakın şehit verdiği ancak 15 bine yakın PKK- KCK militanını öldürdüğü ve örgütün Türkiye'de tüm sivil yapılanmasını tamamen ortadan kaldırdığına dikkat çekiliyor... Ayrıca son dönemde, örgütün bazı militanlarının ABD'nin de yardımıyla Türkiye'ye sızdığı ancak bölgede etkinliği kalmadığı için rahatlıkla etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Bu nedenle Türkiye'nin bundan sonraki süreçte Suriye'ye daha dikkatli olarak yaklaşacağı kaydediliyor.





İmralı trafiğini araştırırken edindiğim diğer bir izlenim,Türkiye'nin şu aşamada ABD başta olmak üzere uluslararası ilişkilerde istenildiği gibi davranamadığı, ancak devletin çok kontrollü gittiği belirtiliyor. Öte yandan Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlardan kaynaklanan haklarını bu aşamada kullanıp kullanmayacağı da önümüzdeki süreçte Suriye'de yaşanan gelişmeler doğrultusunda şekilleneceği ifade ediliyor.





Bugün içinde bulunan nokta ile yazıyı şöyle bitirebilirim; siyasi iktidar ile devlet mekanizması yeni bir makasta!..