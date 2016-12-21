Samanyolu Haber /Gündem / Havuzcuların görmediği haberi Rus devlet haber ajansı verdi /21 Aralık 2016 15:45

Havuzcuların görmediği haberi Rus devlet haber ajansı verdi

Havuz Medyası Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a önceki gün düzenlenen suikastı soruşturması ile ilgili en önemli gelişmeyi görmezden gelse de Rus devlet haber ajansı Sputnik saldırının arkasında El Nusra olduğunu açıkladı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın arkasında kimlerin bulunduğu konusunda çıkarım yapmak için "acele etmeme" çağrısı yaptı. Ardından Rus devlet haber ajansı Sputnik’in haberi geldi 

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a önceki gün düzenlenen suikastı, Fetih el Şam Cephesi (El Kaide'den ayrılmadan önceki adıyla El Nusra Cephesi) üstlendi.

Fetih el Şam, Karlov'a düzenlenen suikastı, internette paylaşılan bir mektup ile üstlendi.

Karlov önceki gün bir sanat galerisindeki sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Karlov'a ateş eden Mevlüt Mert Altıntaş isimli saldırgan, önce "Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın" diye bağırmış, ardından da El Kaide'ye ait olduğu belirtilen Arapça bir slogan atmıştı. Olay yerine gelen polislerle çatışan Altıntaş, daha sonra boynundan vurularak öldürülmüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, suikastı 'terör eylemi' olarak nitelemişti.

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