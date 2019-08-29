Samanyolu Haber /Gündem / Babacan ile hareket eden işadamları AKP'li başkanları arıyor /29 Ağustos 2019 11:00

Babacan ile hareket eden işadamları AKP'li başkanları arıyor

İktidarın mesajlarını ileten Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden ve çalışmalara başladığını ilan eden Ali Babacan ile hareket eden iş insanlarının bazı AKP’li başkanları aradığını iddia etti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine yakın çizgide yayın yapan Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, “Abdullah Gül-Ali Babacan partisiyle ilgili çalışmaları yürüten işadamları arayıp birlikte çalışmak istediklerini bildiriyorlar. Babacan adına işadamı gruplarının araması size ilginç gelmiyor mu? Başkanlar, siyasete Erdoğan’la devam edeceklerini belirtip telefonları kapatıyorlar.” dedi. 

Selvi, aynı yöntemi daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da kullandığını söyledi.

"ARALIK AYINA ERTELEDİLER" İDDİASI

Selvi,  “Abdullah Gül-Ali Babacan’ın kuracakları partiyi aralık ayına erteledikleri söyleniyor. Hatta 'aralık da olmayabilir, 2020’ye kalabilir' diyenler var. Acelelerinin olmayışı ufukta bir seçim olmamasından kaynaklanmıyor. Daha çok konjonktürle ilgili.” ifadesini kullandı.
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