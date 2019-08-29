Yaşam ve Adalet Partisi’nin isim hakkını alan kişi ortaya çıktı

Parti için başvuru yapan kişinin İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Ahmet Seba olduğu ortaya çıktı. Seba’nın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın bir isim olduğu iddia edildi.





Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yeni parti kuruluşunun tamamlanması için yaptıkları çalışmalar sürerken, geçtiğimiz hafta ilginç bir gelişme yaşanmış, Patent Kurumu’na Yaşam ve Adalet Partisi (YAP) ismini tescil ettirmek üzere başvuruda bulunulmuştu.









Kısa adı YAP olan ve logosunda “başak, “güneş” ve “terazi” simgeleriyle dikkat çeken Yaşam ve Adalet Partisi için TPE’ye başvuruda bulunan ismin 52061 sicil numarasıyla İstanbul Barosu’na kayıtlı Ahmet Seba olduğu bilgisine ulaşıldı.





Ahmet Seba’nın eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile olan yakın bağı da olduğu belirtiliyor. Seba’nın Ahmet Davutoğlu’nun AKP Genel Başkanı olarak katıldığı 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra, 316 milletvekili ile temsil edildiği TBMM 26. Dönem Milletvekilleri arasında bulunan üst düzey AK Partili bir siyasetçinin hukuk danışmanlığını yürüttüğü de öğrenildi.

