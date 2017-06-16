Samanyolu Haber /Gündem / Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden AKP'li olunca serbest /16 Haziran 2017 15:26

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden AKP'li olunca serbest

DÜZCE’de MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notuyla sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra gözaltına alınan AKP Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi Mehmet Aybek, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AKP'nin sadece polis envanterinde olan silahları sivillere dağıttığının ortaya çıkmasının ardından ortaya çıkan bir fotoğraf tepki çekmişti.  AKP Gençlik kolları yönetim kurulu üyesi  Mehmet Aybek, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine CHP’ninÿAnkara’dan İstanbul’a ’Adalet Yürüyüşü’ başlatma kararı ardından MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaştı. 

SERBEST BIRAKILDI

Yaklaşık 6 saat sonra fotoğrafı silen Aybek, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından dün gözaltına alındı. Kısa sürede Emniyette işlemleri tamamlanan Aybek, bugün adliyeye sevk edildi. Sadece polis envanterinde olan MP5 silah için Aybek fotoğrafı Av bayisinde hatıra amacıyla çektirdiğini , fotoğraftaki silahın kurusıkı olduğunu ileri sürdü. 

 Aybek, ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya teşvik etmek’ suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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