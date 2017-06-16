Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden AKP'li olunca serbest

AKP'nin sadece polis envanterinde olan silahları sivillere dağıttığının ortaya çıkmasının ardından ortaya çıkan bir fotoğraf tepki çekmişti. AKP Gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Mehmet Aybek, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine CHP’ninÿAnkara’dan İstanbul’a ’Adalet Yürüyüşü’ başlatma kararı ardından MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaştı.





SERBEST BIRAKILDI







Yaklaşık 6 saat sonra fotoğrafı silen Aybek, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından dün gözaltına alındı. Kısa sürede Emniyette işlemleri tamamlanan Aybek, bugün adliyeye sevk edildi. Sadece polis envanterinde olan MP5 silah için Aybek fotoğrafı Av bayisinde hatıra amacıyla çektirdiğini , fotoğraftaki silahın kurusıkı olduğunu ileri sürdü.





Aybek, ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya teşvik etmek’ suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.