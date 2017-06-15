İşte AKP'nin teşkilatlara silah dağıttığının fotoğrafı

Elinde sadece polis envanterinde bulunan MP5 marka otomatik silahla fotoğrafını sosyal medyada paylaşan kişi Düzce AKP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aybek. 15 Temmuz gecesi sivillere dağıtılan silahlardan bir olan MP5'ler sadece polis envanterinde bulunuyor...





Üstüne üstlük Mehmet Aybek, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlatma kararı almasından sonra MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaşıyor... .





'VUR DE VURALIM, ÖL DE ÖLELİM'





Erkek kuaförü olarak çalışan AK Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Aybek'in, fotoğraf ile birlikte, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notunu yazması dikkat çekti.





Aybek, yaklaşık 6 saat sonra bu fotoğrafı sayfasından kaldırdı.









