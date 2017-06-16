Londra'daki gökdelen faciasından kötü haberler geliyor

Londra’daki gökdelen faciasında sıcak gelişme…





Başkentin batısında bulunan White City semtinde konut olarak kullanılan 27 katlı bir gökdelende Çarşamba günü yangın çıkmıştı. Latimer Road’da bulunan Grenfell Tower’da yerel saatle 01:15’te (TSİ 03:15) patlak veren yangın 15 dakika içinde tüm binayı kapladı.





Yetkililerden az önce gelen açıklamada ölü sayısının 30’a yükseldiği belirtildi. Londra polisi, ölü sayısının daha da artmasının beklendiğini ifade etti.





İngiliz medyasında dün çıkan haberlerde, arama-kurtarma ekiplerinin kapsamlı aramaları sonucu can kaybının 100’e varabileceği ifade edilmişti.